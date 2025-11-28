Richard Gere pone en Murcia su firma a la primera piedra del mayor gimnasio para niños con cáncer del país

El actor estadounidense Richard Gere ha dejado este viernes en Murcia su firma sobre la primera piedra del que será el mayor gimnasio hospitalario del país para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer, en el marco de un acto que ha tenido lugar en el Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca de la mano de Fundación Aladina.

Gere, que ha llegado al complejo sanitario sin su esposa, Alejandra Silva, quien no ha podido asistir como estaba previsto, ha estado acompañado por el director médico de la institución, Carlos Pérez; el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; y el presidente de Fundación Aladina, Francisco Arango.

El intérprete ha sido recibido por numerosos sanitarios y varios niños con cáncer en el bloque materno-infantil, donde ha dejado su firma, en su nombre y en el de su esposa e hijos, como él mismo ha afirmado, en el primer bloque del gimnasio en el que la Fundación Aladina prevé invertir, con fondos propios, un millón de euros.

Tras dar las buenas tardes en español, Gere ha explicado, en inglés, que para él es "un honor verdadero" ayudar a los niños con cáncer, con los que The Gere Foundation se siente comprometida desde hace años, y ha señalado que la construcción del gimnasio es "un sueño" que "se ha hecho realidad".

En este sentido, ha apuntado que "cuando hacemos algo generoso" las personas, aunque no se conozcan, ya no son extrañas. "Somos amigos; todo el mundo, quien limpia, quien barre el suelo, todos somos iguales", ha dicho Gere, para señalar a continuación que "haríamos cualquier cosa por nuestros niños".

Asimismo, ha dado las gracias a todas las personas que apoyan el proyecto de la Fundación Aladina con su "esfuerzo y tiempo", y también con su dinero, para sacar adelante proyectos como el del gimnasio, que comenzará a construirse en el primer trimestre de 2026. "Os saludo a todos por hacer esto tan increíble", ha remachado el artista.

A preguntas de los medios de comunicación, Gere ha puesto en valor la sanidad española frente a la de su país de origen. "Mi mujer es de Galicia y cuando fue a EEUU quedó espantada de que un país rico y poderoso no tuviera un sistema que se ocupase de sus niños", ha dicho, en referencia a los menores con cáncer.

"He vivido en todo el mundo y me parece increíble que los europeos den por sentado este modelo. Hay mucho que aprender de Europa; quizás si tuviéramos un presidente diferente podríamos aprender más de España", ha señalado Gere, para insistir en que el sistema sanitario español ofrece una relación personal sanitario-paciente.

A este respecto, ha manifestado que "la primera pregunta que te hacen" en su país al llegar a un centro sanitario "es cuál es el número de su tarjeta de crédito", mientras que en España la primera frase que escucha un enfermo que acude a un hospital es: "¿cómo puedo ayudarle".

Se trata, según sus palabras, de "una diferencia esencial" que radica en que el sistema sanitario español está "basado en las emociones", y eso, ha dicho, es también la esencia de Fundación Aladina.

López Miras: "Un día histórico"

Por su parte, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha agradecido a los profesionales sanitarios presentes su labor, centrada en "cuidar y proteger" a los niños con cáncer, de los que ha destacado su "fortaleza y valentía".

"Es un día histórico para la Región de Murcia", ha resaltado López Miras, que ha señalado que el gimnasio "será un espacio pionero" y "un símbolo de esperanza, de superación y de vida" que "no sólo mejorará el estado físico de los niños, sino también su ánimo".

Además, López Miras también ha trasladado su agradecimiento a la Fundación Aladina y a su presidente, Paco Arango, así como a The Gere Foundation, "por poner el foco en niños que requieren atención, cuidado y cariño".

Ballesta, a los niños: "No estáis solos"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha definido a Arango como "un héroe del siglo XXI" que trabaja para ayudar a los niños con cáncer, a los que ha enviado un abrazo. "No estáis solos", ha recordado Ballesta, quien ha sostenido que la primera piedra del gimnasio representa la esperanza, un sentimiento que "empuja y abraza".

En inglés, el regidor se ha dirigido a Gere para señalar que en Murcia "nunca olvidamos a la gente que nos ayuda".

El presidente de Fundación Aladina, Francisco Arango, ha querido dar las gracias a los presentes, "gente con buen corazón", y ha destacado que en Murcia ha sentido siempre "un calor inusual". "¡Vivan los niños de Murcia", ha concluido.

Por parte de La Arrixaca, su director médico, Carlos Pérez, ha resaltado que este acto pone "el broche de oro" a un año marcado por el 50 aniversario del hospital murciano, y ha afirmado que el proyecto de Fundación Aladina está "cargado de esperanza".

Gimnasio Aladina

El 'Gimnasio Aladina' se compondrá de una superficie techada diáfana con mucha luz, y con espacio para rehabilitación y deporte personalizados y pautados. Para ello, dispondrá de boxes individuales y de espacio exterior para realizar los ejercicios al aire libre.

El hospital Virgen de la Arrixaca es el único centro de la Región que cuenta con Servicio de Oncología Pediátrica, por lo que es de referencia para los niños menores de 14 años que sufren esta enfermedad.

Además, cuenta con la Unidad Oncológica de Adolescentes, también de referencia regional, para los pacientes de cáncer de 14 a 18 años, donde se les hace un seguimiento personalizado en la etapa de transición a la vida adulta y en función del tipo de cáncer que padecen.

Actualmente, en la Región de Murcia hay unos 150 pacientes oncológicos menores de 18 años, de los que un centenar aproximadamente son menores de 14 años.

Una de las acciones que la Fundación Aladina emprendió para visibilizar este proyecto en la sociedad fue la puesta a la venta, junto con el Ayuntamiento de Murcia, del 'Pañuelo de la huerta'. Así, todo lo recaudado con la compra de estos pañuelos solidarios en las últimas Fiestas de Primavera de Murcia fue destinado al proyecto del gimnasio pediátrico.