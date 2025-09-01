San Javier espera a la Princesa Leonor para comenzar su formación en el Ejército del Aire

La Academia General del Aire y el Espacio, en San Javier (Murcia), tiene ya todo a punto para la incorporación este lunes 1 de septiembre de la Princesa Leonor, quien en los próximos meses completará su instrucción militar tras su paso previo por el Ejército de Tierra y la Armada.

A su llegada a San Javier la Princesa de Asturias se encontrará con unas instalaciones que han sido renovadas en los últimos años para mejorar tanto las zonas de vida de los alumnos, que tendrá que compartir, como las destinadas a su formación y poder dar cabida a los nuevos simuladores del Pilatus.

También en esta ocasión se ha preparado un currículo especial para la hija mayor de los Reyes, quien llega a la Academia del Aire ya como alférez y se incorpora directamente al cuarto curso.

Pilotaje de los Pilatus

Una parte esencial de su formación será el aprendizaje de cómo pilotar un avión, pero también podrá recibir nociones sobre drones o sobre satélites, habida cuenta de que desde 2022 el Ejército del Aire es también del Espacio y la academia cuenta con un aula donde se enseña a los alumnos operaciones espaciales.

El coronel Asenjo no ha querido dar plazos sobre cuándo podría producirse el primer vuelo de la Princesa de Asturias en un Pilatus, ya que primero deberá recibir formación teórica para pasar luego al simulador más sencillo, el CBT (Computer Based Training), y luego al avanzado, FTD (Full-fligh Training Device), donde tendrá una experiencia prácticamente real de pilotaje.

En general, en torno a un mes o mes y medio después del inicio de la formación los alumnos pueden efectuar su primer vuelo en un avión de entrenamiento junto a su instructor, si bien todo depende de su destreza y los tiempos pueden variar. Lo mismo ocurre con la llamada 'suelta', es decir, cuando los alumnos pilotan por primera vez en solitario. "Todavía no ha empezado", ha subrayado el director de la academia, para justificar no hablar de fechas.

Incremento de alumnos

El coronel Asenjo ha puesto en valor el incremento sostenido en el número de alumnos que viene experimentando la Academia General del Aire, prueba del creciente interés que despierta entre los más jóvenes, y en el caso de Robles el aumento en el número de alumnas.

En concreto, de los 483 alumnos para este curso 2025-26, un 9,3% más que el anterior, 74 son mujeres, lo que representa el 18,1% del total, frente al 16,7% del curso anterior.

La titular de Defensa, Margarita Robles, en una reciente visita a la AGA, también se mostró convencida de que la presencia de la Princesa Leonor en la academia contribuirá a seguir dando una "imagen muy buena", como ha hecho durante su paso por Ejército y Armada, de lo que son las Fuerzas Armadas y los valores que encarnan.

En este sentido, tuvo palabras de elogio hacia la heredera al trono. "Se ha integrado plenamente, con una gran profesionalidad, y ha sido una alumna más en todas las academias" demostrando además "mucho interés por aprender, por mejorar cada día y con una magnífica convivencia con sus compañeros".

"La verdad que ha dado una imagen de profesionalidad en todo momento y creo que es una imagen muy buena, sobre todo para la gente joven, de lo que representan las Fuerzas Armadas", remataba.