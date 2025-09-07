La simbología franquista se cuela en la Feria de Murcia y el Gobierno estalla

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha dado instrucciones durante la pasada noche a la Policía Nacional para retirar "de inmediato" todo el material con simbología franquista de la Feria de Murcia.

"He ordenado la revisión y retirada de todo el material con simbología franquista de la Feria de Murcia a la Policía Nacional, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", ha escrito en sus redes sociales, para añadir que desde la Delegación del Gobierno "garantizamos el respeto a la ley y la defensa de los valores constitucionales".

Francisco Lucas fue nombrado este martes por el Consejo de Ministros como delegado del Gobierno en la comunidad.

El también secretario general del PSOE en la Región de Murcia dijo que "es un honor representar al Gobierno de España y defender los intereses de nuestra región".

Además, aprovechó su mensaje para dar las gracias al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "por la confianza", y a la hasta ahora delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, por su "gran trabajo".