Sol pero frío en el último fin de semana de noviembre en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 29 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes altas al final del día.

Las temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur en el litoral.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.