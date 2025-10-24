El Supremo desestima el recurso de la Región de Murcia contra el recorte del trasvase Tajo-Segura ecológicos del Tajo

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

En concreto, la sala ha desestimado "la inadmisibilidad opuesta por falta de legitimación activa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia" del decreto en el que se fijaban, entre otras cuestiones, los caudales ecológicos para la demarcación del Río Tajo.

El recurso contencioso-administrativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presentado el 5 de abril de 2023, fue contestado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía y la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

La sentencia explica que el escrito de demanda de la Región de Murcia ofrece "de una manera prolija distintos motivos en los que, a su vez, despliega, de manera profusa, muy distintos argumentos, muchos de los cuales son circulares y reiterativos en distintos pasajes de la demanda".

En este sentido, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma están ya estudiando el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado contra el Real Decreto. El Gobierno de la Región de Murcia insiste en que recurrió "una decisión política del Gobierno de España que no está basada en ningún criterio técnico o científico, y que perjudica gravemente a la Región de Murcia y al Levante español".

"Del agua del Trasvase dependen miles de puestos de trabajo en la Región y no es justo condenar a miles de personas al paro por una decisión ideológica, que consideramos nunca se ha justificado técnicamente como es la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo", subrayan.

Y es que, el trasvase de Tajo-Segura, continúan desde el Gobierno murciano, "es una herramienta eficaz cuya utilidad ha quedado demostrada especialmente en un tiempo de sequía, donde la cabecera del Tajo ha dispuesto de unas reservas de agua históricas con las que se ha garantizado el consumo y el riego de todo el Levante español".

Por todo ello, ven "aún más injustificable y mucho más injusta" la decisión del Gobierno de España de aplicar una subida de los caudales ecológicos que supondrá "el recorte del 50 por ciento del trasvase Tajo- Segura algo inasumible para nuestros regantes y agricultores".