Taiwán llega a Murcia con una exposición inmersiva

Murcia se convertirá del 3 de octubre al 14 de noviembre de 2025 en uno de los escenarios clave del videoarte internacional con la exposición 'Ecos de Taiwán', una muestra que no solo abre un espacio de diálogo entre la identidad, la historia y la memoria de Taiwán, sino que también proyecta a la ciudad hacia el mapa internacional del arte digital.

La inauguración de la muestra ha tenido lugar esta misma tarde por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha contado con una performance culinaria de Rain Wu a la que le ha seguido un encuentro con Yi Ting Tsai para desentrañar su obra inmersiva.

La exposición reúne a nombres imprescindibles del panorama taiwanés como El maestro Yuan Goang-Ming, considerado pionero del videoarte en Asia, que ofrece en The 561st Hour of Occupation una reflexión descarnada sobre la memoria reciente de su país.

Muy diferente es la aproximación de Kuang-Yu Tsui, quien hace de lo natural una metáfora cultural. Su pieza The Wind from Taipei se adentra en los paisajes atravesados por vientos singulares, proponiendo una lectura en la que lo meteorológico se convierte en espejo de las transformaciones humanas y sociales.

Por su parte, Yi Ting Tsai invita a sumergirse en universos donde el movimiento y la quietud se confunden. Su serie Somewhere in Time, construida con la aparente ingenuidad de coches de juguete, despliega un discurso sobre la paradoja del viaje: avanzar sin moverse, quedarse quieto mientras se avanza. Una poética del tránsito que interpela al espectador desde lo íntimo y lo lúdico.

La artista Rain Wu traslada su investigación a un territorio poco habitual en el arte: el de la cocina. Su performance culinaria convierte los sabores en memoria y las recetas en narración, ofreciendo en la inauguración una experiencia donde comer es también recordar, compartir y crear comunidad.

La exposición incorpora, además, una presencia local como es la del murciano Dómix Garrido, artista performativo que rendirá homenaje al mítico creador taiwanés Tehching Hsieh. Con una acción diaria a lo largo de toda la muestra, Garrido activa una memoria del cuerpo como resistencia, recordando que el arte puede ser también disciplina, límite y transformación.

La iniciativa, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, el Festival Internacional de Imagen en Movimiento PROYECTOR, Boreal Projects y HYBRID, comisionada por el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, se despliega en el Cuartel de Artillería y el Hub Audiovisual de Murcia, confirmando la apuesta municipal por el audiovisual como motor cultural.

Una apuesta que encuentra su mejor aliado en Ágora Tech, el Hub Audiovisual de Murcia, espacio desde el que se busca tender puentes con entidades internacionales y situar a la ciudad en la vanguardia de la creación contemporánea.