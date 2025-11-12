Temperaturas en ascenso y cielos poco nubosos en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 12 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, aunque localmente sin cambios en las mínimas, y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados del noreste en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.