Acceso

Región de Murcia

El Tiempo

Temperaturas en ascenso y cielos poco nubosos en la Región de Murcia

Las temperaturas irán en ascenso generalizado

Desde hoy se pueden solicitar las ayudas para proyectos de innovación y digitalización en Murcia
Temperaturas en ascenso en la Región de Murcialarazon
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 12 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, aunque localmente sin cambios en las mínimas, y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados del noreste en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas