El tiempo este lunes en la Región: sol y bajan las temperaturas con 6 grados de mínima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 3 de noviembre, intervalos de cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles ocasionales en el litoral.

Las temperaturas en descenso, salvo mínimas en ligero ascenso o sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y ocasionalmente moderados a partir del mediodía.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.