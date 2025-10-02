Tiziano llega al Museo Ramón Gaya con las obras de homenaje del murciano al pintor italiano

El Museo Ramón Gaya acoge una exposición con 16 obras, algunas procedentes de colecciones privadas, en las que se pueden apreciar el tributo que el pintor murciano rindió a Tiziano a través de su arte, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La muestra expone cómo Gaya convirtió la ausencia de los grandes maestros durante su exilio en México en un acto de resistencia y mantenimiento cultural creando un "museo portátil" en su propia casa-estudio.

Sobre una mesa o una cómoda, el artista reunía reproducciones en blanco y negro o en color acompañadas de objetos cotidianos como copas, flores, libros o telas, que evocaban la atmósfera de una pintura de Tiziano. Este espacio fue bautizado por Concha de Albornoz como 'Altarcitos'.

Los homenajes, claves en la obra de Gaya, constituyen ofrendas silenciosas a los pintores que más añoraba, su modo de dialogar con el arte del pasado. El primero de esos homenajes fue precisamente a Tiziano con 'El amor sagrado y el amor profano', obra maestra conservada en Roma.

A partir de ese momento, los homenajes se volvieron más deliberados y desde entonces Velázquez, Rembrandt y otros nombres reconocidos fueron apareciendo en la obra de Gaya, pero siempre con Tiziano como piedra angular, puesto que para él representaba una modernidad más verdadera y duradera que la de las vanguardias.

La exposición recoge no solo los homenajes pictóricos, sino también las postales que el artista utilizaba para componerlos, elementos esenciales para comprender la sensibilidad con la que Gaya resignificaba la memoria de los maestros antiguos.

En sus cuadros, el murciano condensó ecos de 'Dánae', 'Noli me tangere', 'Carlos V a caballo' o las bacanales, siempre bajo esa luz crepuscular que para él era la hora verdadera de la pintura.