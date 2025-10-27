Sucesos
Un total de seis personas resultan heridas en un accidente en San Ginés (Región Murcia)
El choque de dos vehículos provoca el siniestro, cuyas víctimas han sido trasladadas al hospital
Un total de seis personas han resultado heridas de diversa consideración al colisionar dos vehículos este lunes por mañana en la pedanía murciana de San Ginés, según informaron fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas informando del accidente a las 7.07 horas. En ellas han avisado de un choque frontal entre dos turismos en el camino de los Soldados, junto al polígono industrial de San Ginés, en Murcia, a consecuencia del cual uno de ellos había volcado.
En las llamadas aseguraban que había varias personas heridas y alguna posiblemente atrapada. Así, al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia.
A la llegada de los servicios de emergencia no había atrapados, por lo que los bomberos no tuvieron que rescatar a nadie, si bien aseguraron el lugar del accidente.
Los sanitarios del 061 atendieron 6 personas, que fueron trasladadas a hospitales de la capital. Las 2 ocupantes de uno de los turismos (dos mujeres de 62 y 64 años) han sido llevadas al hospital Virgen de la Arrixaca. De los 4 ocupantes del otro vehículo, un hombre y una mujer, ambos de 29 años, han sido trasladados al hospital Reina Sofía; y otras dos mujeres de 26 y 23 años a los hospitales Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca, respectivamente.
✕
Accede a tu cuenta para comentar