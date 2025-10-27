Sucesos
Un total de siete vehículos resultan afectados por un incendio en un taller de Churra (Región de Murcia)
Solo ha habido daños materiales
Un incendio en un taller mecánico de Churra (Región de Murcia) ha afectado a siete vehículos que se encontraban en el interior estacionados, según han informado desde los Bomberos de Murcia,
Hasta allí se han desplazado tres vehículos del parque de Espinardo con 13 efectivos y una bomba nodriza pesada de apoyo del parque del Infante.
Las mismas fuentes han asegurado que solo ha habido daños materiales.
