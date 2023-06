El PP ultima los acuerdos con Vox para gobernar en cuatro municipios de la Región de Murcia

La dirección del PP en la Región de Murcia ha dado luz verde a los dirigentes populares en los municipios clave de la Comunidad para llegar a acuerdos con Vox y formar un gobierno en coalición. Mientras se esperaba que este lunes se anunciara el acuerdo en Molina de Segura, finalmente se aplazó por motivos externos a las formaciones. Lo cierto es que de cara al próximo sábado, las corporaciones municipales tendrán que estar cerradas, y desde el PP murciano, el portavoz parlamentario, Joaquín Segado, ha anunciado que los ediles tienen "plena confianza de la dirección" para alcanzar acuerdos.

Así, en el foco de los acuerdos se encuentran tanto Molina de Segura como Las Torres de Cotillas, Cieza y Puerto Lumbreras. Según Segado, el objetivo es evitar que el PSOE forme gobierno y poder así "derrotar al sanchismo".

"Los candidatos tienen autonomía para negociar y tomar decisiones, siempre que se comuniquen antes a la dirección regional del partido", ha incidido Segado, quien se ha mostrado "optimista" respecto a las negociaciones con Vox para formar gobierno en Molina.

Segado lo ha dicho así en el acto de recogida de credenciales en la Asamblea Regional, donde ha defendido que el PP tenga tres miembros en la Mesa de la Cámara parlamentaria. "Con el reglamento y los resultados en la mano, al PP le correspondería la presidencia, una vicepresidencia y una secretaria".

"Salvo que desde Vox se apoyara una opción del PSOE o viceversa, no existe aritmética que haga que eso se modifique", ha insistido.

Además, ha recordado que las 21 credenciales recogidas por el PP acreditan que ha sido la fuerza política que "ganó las elecciones" y que "obtuvo una victoria incontestable" lo que, a su juicio, les "legitima" para formar gobierno. "Los 21 diputados del PP responden al 43% de los votos de los ciudadanos y a lo que les estuvimos solicitando a los ciudadanos durante la campaña electoral: que nos dieran una mayoría suficiente para formar gobierno".

Así, ha avanzado este es el primer paso para tomar posesión el próximo miércoles de sus escaños y ha anunciado su intención de "intentar avanzar en la formación de un gobierno lo antes posible".

Vox reivindica su presencia en la Mesa

Por su parte, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha señalado que el pacto en Molina de Segura está "rubricado y firmado" por los dirigentes de cada partido, a la espera de que se haga público, y ha insistido en que su partido tiene "la mano tendida" al para lograr acuerdos en todos los municipios en los que sea posible gobernar.

No obstante, ha reivindicado la presencia de Vox en la Mesa de la Asamblea, incidiendo en que debe formar parte de ella al ser "la tercera fuerza política. Nadie entendería que Vox no estuviera en la Mesa". Además, ha reconocido que, ahora mismo, no tiene abierta ninguna negociación sobre la composición de la Mesa y espera entablar contactos antes del miércoles, 14 de junio, cuando se constituirá este órgano.

De hecho, ha puesto en valor que Vox ha sido el partido que "más ha crecido" en estas elecciones. "La verdad es que estamos en una posición que vamos a mejorar de cara al futuro, pero también os digo que estamos muy orgullosos del equipo que tenemos y de esos nueve diputados que hoy ya empiezan a ser de Vox y que van a hacer un gran trabajo en la Asamblea", ha apostillado.