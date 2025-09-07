Un vehículo arrolla y mata a un motorista de 28 años en la AP7 a la altura de Los Alcázares

Servicios Sanitarios de Emergencia no han podido salvar a un motorista, de 28 años de edad, que ha fallecido tras colisionar el vehículo de dos ruedas con un turismo en la AP-7, dirección Cartagena, a la altura de Los Alcázares.

El 112 recibía llamada de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en el lugar, informando del accidente a las 23.28 horas. Señalaban que el motorista había sido arrollado por el vehículo y yacía en la calzada, solicitando servicios sanitarios urgentemente.

Al lugar se movilizó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, no pudieron más que certificar el fallecimiento del accidentado, un varón de 28 años.