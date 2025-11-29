El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Jesús Cano, ha denunciado hoy la actitud "cobarde" del PSOE en el Parlamento Europeo, donde esta semana, "una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus eurodiputados han dado la espalda y atacado con sus decisiones a los agricultores de la Región".

El Partido Popular Europeo presentó una objeción al acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, porque vulnera las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, daña los intereses de nuestros agricultores, y se ha adoptado con una falta absoluta de transparencia, de espaldas al Parlamento Europeo.

En su opinión, "los socialistas han pensado más en sus intereses políticos e ideológicos que en el del sector agrícola español, desde hace muchos años mermado, por una competencia desleal".

El diputado regional ha advertido de que desde el PP "no permitirá esta traición al campo español y exigiremos que se establezcan cláusulas espejo, que se refuercen los controles en frontera y se defiendan nuestros productos". Y ha señalado directamente al eurodiputado socialista Marcos Ros, quien se ausentó de la votación.

"Es una vergüenza que un eurodiputado murciano no vaya a votar y se esconda de manera cobarde, cuando están en juego los intereses de los agricultores de su tierra", ha señalado Cano.

Los socialistas, ha señalado el parlamentario, "al igual que hizo Francisco Lucas votando contra el Trasvase, vuelven a traicionar a nuestros agricultores con su voto a favor del acuerdo con Marruecos". Y es que las importaciones desde este país son las que han llevado a los agricultores españoles a perder más del 50 por ciento de la cuota de mercado.

Por eso, ha advertido de manera tajante y taxativa que desde el PP "no vamos a permitir esta traición al campo español y a la Región de Murcia y exigiremos que se establezcan cláusulas espejo, que se refuercen los controles en frontera y se defiendan nuestros productos".