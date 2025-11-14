Viernes lluvioso en la Región de Murcia con temperaturas que bajan y cielos nubosos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 14 de noviembre, cielos cubiertos, con probables chubascos en el interior de la Región durante la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a suroeste, moderados en el litoral y flojos a moderados en el interior.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.