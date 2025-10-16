Vuelven las lluvias este jueves a la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de octubre, cielos nubosos con chubascos ocasionales, más probables por la tarde y en las sierras, cuando podrían ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas permanecerán estables, con las mínimas en ascenso, y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este en las horas centrales, flojos en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.