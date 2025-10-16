Tiempo
Vuelven las lluvias este jueves a la Región de Murcia
Las temperaturas serán estables en una jornada con tormentas en las sierras
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de octubre, cielos nubosos con chubascos ocasionales, más probables por la tarde y en las sierras, cuando podrían ir acompañados de tormentas.
Las temperaturas permanecerán estables, con las mínimas en ascenso, y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este en las horas centrales, flojos en el interior y moderados en el litoral.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar