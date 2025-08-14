Tiempo
La zona de la Región de Murcia donde se podrán alcanzar los 41 grados esta semana
La Aemet activa el nivel naranja por la ola de calor
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por calor para las tardes de este jueves y viernes en los municipios de la Vega del Segura.
En concreto, el aviso, que prevé temperaturas máximas de hasta 39 grados, se extiende entre las 13.00 y las 21.00 horas para ambas jornadas.
Para este sábado, la Aemet ha decretado avisos de nivel amarillo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas en el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.
En la Vega del Segura, el nivel del aviso es naranja, ya que se podrán alcanzar los 41 grados de máximas.
El '1-1-2' aconseja beber agua con frecuencia, evitar esfuerzos en las horas de más calor y vigilar a las personas vulnerables, como niños, mayores, enfermos y embarazadas.
