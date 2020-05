Llegan las pasarelas sin modelos

La adolescencia, esa época en que se forran las carpetas con chicas de las que solo se conocen sus medidas. Un momento que discurre entre idealizaciones utópicas y el deseo de tener una CBR 500. A esa edad se crece entre los abanderamientos comunes del momento, que van dando cierta dimensión al pensamiento, y un canon de belleza que se arroja desde la televisión, el cine, las revistas, la publicidad y esas cosas, aunque dentro de nada los «teenagers» tendrán que irse a los parques para buscar las musas de la moda, porque las pasarelas amenazan con quedarse vacías. Una diseñadora congoleña, Anifa Mvuemba, ha tirado de informática para generar el movimiento de las modelos en un ordenata y presentar su colección de ropa así, en una especie de show fantasmal donde el Front Row es la pantalla y el drapeado de la ropa se mueve con naturalidad, pero sin naturaleza, o sea, sin mujer dentro.

La Covid-19 más que mudarnos de mentalidad lo que ha supuesto es una precipitación de los futuros que asomaban en el horizonte y que ahora tenemos aquí delante. El hombre no es demasiado consciente de la historia hasta que la tiene detrás de él, conjugada pasado, y la tiene que mirar por el retrovisor y un poco de reojo. Las personas, se ve, somos unos animales troquelados por el día a día, que nos gusta mucho agendar las reuniones, los almuerzos, la llamada pendiente y el encuentro del fin de semana, pero que somos incapaces de percibir el ruido de esa otra gotera del tiempo que son los cambios de la era. Se vive, igual que los condes sicilianos, acomodado en la ilusión de que a pesar de lo que ocurra, todo permanecerá igual, y ahora nos encontramos de repente que la realidad virtual va a dejar en la cola del paro a los Ángeles de Victoria’s Secret, que uno creía que era un empleo insustituible, como el del fontanero y el electricista.

Los diferentes gurús anuncian por los periódicos un futuro abundante en tecnologías y automatizaciones. Una robotización que a los ingenuos y fervorosos del optimismo se les antojará como una recuperación de aquel Edén perdido o el retorno a un paraíso donde la humanidad campe en plan Aldous Huxley, en una felicidad ilimitada. Pero lo que aventan los distintos Noah Harari y Esther Duflo es que estas mecanizaciones más que una nueva Arcadia lo que prometen es traernos un mundo donde el ciudadano no tendrá que ganarse el pan con el sudor de la frente porque directamente no tendrá que sudar por ningún trabajo. Uno de nuestros sabios, Emilio Lledó, escribe en su próximo libro, «Fidelidad a Grecia», que «una mente atemorizada es una mente infeliz». Y lo que se está abriendo es una sima de miedos, preocupaciones y desvelos que no augura mucha dicha. Más que una civilización lo que se siluetea es una distopía muy cinematográfica, en la línea de Neill Blomkamp, de parados y barrios marginales donde los adolescentes no tendrán modelos con las que decorar la habitación, porque ya no las habrá.