Las fábulas de Tezanos

Es difícil sustraerse de la tentación de glosar el tezanazo mensual. No recordaba que este miércoles tocaba otro barómetro. El presidente del CIS ha cumplido su misión y Sánchez puede descansar tranquilo. No hay ningún nubarrón en el horizonte y los españoles sitúan al PSOE como el primer partido con una distancia de diez puntos con respecto al PP. Es un respiro tras las encuestas que realizan las diferentes empresas demoscópicas donde muestran una distancia mínima entre ambos. Estamos ante un gobierno incombustible. No hay crisis que le desgaste y se crece en la adversidad. Tezanos es el Don Limpio de la sociología y ha puesto orden a la confusión que existía por culpa de las críticas de los desafectos. Con ello podemos constatar que la oposición se equivoca, porque solo crece quien apoya al Gobierno social-comunista. Es el caso de Ciudadanos, que vive una etapa de recuperación al asumir el papel de figurante monclovita.

Es un instrumento útil para la estrategia propagandística gubernamental. Otra cuestión es la fiabilidad que le podamos otorgar a la estimación de voto. La parte más interesante no son estas fábulas del trovador de Sánchez sino las cuestiones que preocupan a los españoles, que son tan obvias como la crisis económica, el coronavirus y el paro. Sorprende la inclusión de la Monarquía dentro de la larga relación. Lo lamento por los podemitas, los independentistas y el resto de socios radicales de Sánchez porque el tema no despierta ninguna inquietud. En cambio, la sociedad empieza a percibir la gravedad de la crisis económica tras el efecto placebo de las subvenciones, el teletrabajo y el desconfinamiento. A pesar de los intentos de enviar mensajes esperanzadores, la realidad es tan evidente que no hay paliativos que maquillen la debacle. El 76,4 % considera que la situación es mala o muy mala. Calviño, que sin lugar a dudas es la parte más competente del equipo gubernamental, aseguró ayer que hay un cambio de tendencia. Es lógico porque si siguiéramos cayendo la catástrofe sería apocalíptica. El Banco de España indicó que la caída de la actividad ha sido de un 34 % que es una cifra muy grave teniendo en cuenta que la media de la UE es de un 21 %. Es parecida a la de Italia y Francia. Ante esto, el problema estructural es que nuestra capacidad de recuperación es menor debido a las tasas de paro y la profunda afectación en algunos sectores.