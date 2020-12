La vacuna del Gobierno

Bienvenido Mr. Marshall» fue una película que inmortalizó Berlanga con Pepe Isbert en 1953, y que marcó una época tras los acuerdos militares con EEUU que rubricaron el final del aislamiento del régimen de Franco al término de la Segunda Guerra Mundial. Tras esos pactos, se esperaba que las ayudas del «Plan Marshall para la reconstrucción de Europa» llegaran también a España, que había quedado excluida en un primer momento.

Ahora, el «Plan Marshall» es el de la «reconstrucción económica tras la pandemia», y la donante es la UE. La pena es que no tenemos genios como aquéllos para hacer la película que exige el guion. Pero la factoría productora de Moncloa no quiere mantenerse al margen del evento y, así, han llegado a todos los países de la Unión los primeros envíos de las vacunas de los laboratorios Pfizer, y a juzgar por las imágenes del gran adhesivo que cubre los embalajes, parece que lo que llega es el Gobierno de España.

Si lo que se publicita es que las vacunas son del Gobierno de Sánchez e Iglesias, quizás parezca una inocentada, y no haya muchos candidatos para ser receptores voluntarios de las mismas. Como ejemplo y garantía, debería ser el Gobierno el primero en recibirla, aunque no sea grupo de riesgo. Eso sí, que se acredite que se las ponen de verdad y no reciben una mera inyección, como Biden. Propongo que un notario independiente del Gobierno levante acta y dé fe pública de que así es. Y no una inocentada.