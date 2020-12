2021: ¿Respiras?, pues actúa en consecuencia

Todas las mañanas le recuerdan a aquella mañana en la que se despertó y ya era otro día, los niños del vecino gritaban al levantarse y en la radio sonaba Alsina. Asombrado porque el mundo no se había parado, miró por la ventana. Era primavera, se oían los pájaros en el centro de Madrid y los autobuses seguían pasando, como si la vida continuase. El día anterior recibió una llamada del hospital para decirle que su padre no había podido más. Desde entonces, él se ha quedado parado, con las palabras de despedida atragantadas en la garganta durante todos estos meses, mientras el resto del mundo, inexplicablemente, sigue con lo suyo.

Porque este año ha sido una mierda, porque esta columna sólo puede ser triste.

Ella mira a lo lejos mientras los niños juegan en el parque, en una azul y fría mañana de diciembre. «¿Cómo estás?», le pregunta su amiga, fijando su mirada donde ella, buscando descubrir qué ve más allá, algo que lleva meses intentando. «No puedo más», le contesta. «Voy a ir psicólogo. Sé que se murió hace meses, pero no puedo más. El dolor ni se transforma ni desaparece»,

Cuenta la leyenda que ningún sabio era capaz de darle al rey el secreto de la felicidad que desde hace tanto tiempo buscaba. Uno le recomendó acumular riquezas, pero no taparon el vacío; otro le recetó fiesta y desenfreno, pero al final de la noche le atrapaba la melancolía; alguien más le dijo que amase con todas sus fuerzas. Lo hizo y, por un tiempo, dio resultado, pero el amor se acabó y no es que evite, es que hace más insoportables los adioses.

Hasta que un día al rey le llegó un paquete sin remitente. Lo abrió y no vio más que un anillo que le ajustaba perfecto al dedo. Antes de ponérselo leyó la leyenda grabada en él, la que hizo que, por fin, dejase de buscar.

«También esto pasará».

Canta Calamaro que «el cielo no me ofrece garantías». Me gustaría creer en un más allá donde encontrarnos. Tengo la descorazonadora sospecha que igual que venimos de la nada, acabaremos en la nada.

Aunque, quién sabe. Una niña de siete años jugaba a las cartas en su casa cuando dijo: «Vale, lo hago» y lanzó la de la victoria. Su padre le preguntó a quién respondía. «Al abuelo», contestó ella con naturalidad, pese a que había muerto hace semanas en una residencia.

Ni idea dónde están los que se han ido. Si perduran porque los recordamos, si eso da igual; si los veremos, si nos cuidan o si nuestras lágrimas consuelan. No hay misterio mayor ni respuesta cierta. Sí creo, sin embargo, que el mejor modo de honrar su memoria es hacer eso tan incomprensible, emocionante y doloroso de seguir viviendo.