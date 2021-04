BOE panfletario

Desde la llegada al Gobierno del PP en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno…».

Este párrafo junto a otros análogos se encuentra en la Exposición de Motivos de Ley Orgánica 5/2021, publicada ayer en el BOE. Ese texto parece redactado por un hagiógrafo de las bondades de la izquierda política, en contraposición a las maldades de la derecha, y en particular del PP. El texto legal que finalmente ha llegado al BOE procede, no de un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, sino de una proposición de ley de los grupos parlamentarios socialista y podemita, por lo que formalmente el Gobierno puede excusarse de no ser el autor. En todo caso, el suceso pone de manifiesto que el control de calidad jurídica ha fallado estrepitosamente durante su tramitación, y justo en una reforma del Código Penal, sancionada por el Rey y refrendada por el ministro de Justicia, que no debería haber llegado con ese contenido a la sanción real ni al BOE. Ni los letrados de las Cortes, ni los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y los de la oposición, tanto en el Congreso como en el Senado, parecen haberse leído ese texto que no es propio de una norma legal oficial.

Esa Exposición sirve para interpretar de manera coherente el articulado propiamente dicho. El del Código Penal nada menos.