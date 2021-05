En la huida hacia adelante emprendida por Sánchez para mantenerse en el poder al precio que sea, ha cruzado un Rubicón inimaginable en un país y una sociedad «normales». Afirmar que exigir respeto a la ley y lealtad a la Constitución es «venganza y revancha», por no querer indultar a quienes las violan sin el menor atisbo de arrepentimiento –afirmando incluso que lo volverían a hacer– es un despropósito de tal magnitud que faltan calificativos para definirlo. Incluso se ha atrevido a decir que negar el indulto no se encuentra en nuestros valores constitucionales: los de los golpistas, no los de quienes juzgan conforme a la ley.

Si Sánchez fuera una persona anónima, tan peregrina opinión no merecería ningún interés, pero es la de quien ostenta una responsabilidad pública del máximo nivel al servicio del bien común de la Nación. Los valores de Sánchez se pueden resumir en que el interés general y el bien común son el interés y el bien de su persona: su afán de poder. Para ello «el fin justifica los medios», incluso entregando el devenir de España a sus enemigos declarados. Con este concepto del valor, la justicia y la ley, el Estado se convierte literalmente en «una banda de malhechores», como escribiera san Agustín.

El TS se ha manifestado: Se puede decir más alto pero no más claro. Que Sánchez y el PSOE asuman la responsabilidad ante la Historia del rastro que tamaña ignominia dejaría tras su paso por el Consejo de Ministros.