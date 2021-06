Los príncipes de este mundo

El tan deseado como anunciado final oficial de la pandemia debería alumbrar también esa tan anunciada como ignota «nueva normalidad» que parece alumbrar una época de cambios o quizás un cambio de época. La experiencia que prácticamente todo el Planeta lleva viviendo desde hace año y medio, no es la primera vez que se vive, pero no se recuerda nada parecido desde aquella de hace un siglo, la mal denominada como «gripe española». Aquella experiencia se solapó con la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias se confundieron con las provocadas por el conflicto bélico, no acertando a definir con precisión los cambios que una y otra generaron, entre ellas la siguiente y hasta ahora última guerra también mundial. Pero es incuestionable que de aquellos sucesos históricos emergió un nuevo orden mundial, con dos superpotencias al frente –Estados Unidos y la URSS– en un mundo bipolar, el occidental y el comunista respectivamente. Ahora también se habla de un «Nuevo Orden» en el mundo, que parece tener en el Foro de Davos a sus profetas para la ocasión, anunciando reseteos o reinicios necesarios para adaptarnos a esa nueva normalidad que los presuntos amos planetarios han decidido por y para nosotros. En ese paraíso terrenal al parecer han decidido que «no tendremos nada pero seremos felices», y se supone que ellos también serán dichosos, pero teniendo todo el poder en sus manos. Son los servidores del «príncipe de este mundo» al que adoran postrados a cambio de ese poder. Nada nuevo bajo el sol.