Promover una cooperación conjunta

En la actualidad, hasta que los brotes de la Covid-19 no dejen de surgir a nivel global, la vida de toda la humanidad no volverá a la normalidad. El virus no conoce de fronteras ni de razas, y todos los países somos víctimas de la pandemia. De ahí, que la solidaridad y la cooperación sean las armas más poderosas para derrotar a la Covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, China ha actuado con un alto sentido de la responsabilidad para combatir el virus y contribuir, dentro de sus posibilidades, a la lucha global contra la pandemia.

Notificamos oportunamente el brote a todo el mundo, dimos a conocer a tiempo datos clave como la secuencia del genoma del virus, y compartimos con todos los países sin reservas las experiencias sobre el control del brote y el tratamiento de la enfermedad.

Hemos ofrecido asistencia de 2.000 millones de dólares a países en desarrollo afectados por la pandemia para su lucha antiepidémica y la recuperación del desarrollo socioeconómico. Hemos proporcionado a más de 150 países y 13 organizaciones internacionales asistencia de insumos médicos, y suministrado al mundo más de 290.000 millones de mascarillas, más de 3.500 millones de trajes protectores y más de 4.600 millones de kits de diagnóstico.

Además, hemos emprendido la cooperación de vacunas de mayor envergadura a nivel global, ofreciendo cerca de 800 millones de dosis de vacunas a más de 100 países y organizaciones internacionales mediante asistencia, exportación o producción conjunta, entre otras formas. China ha implementado plenamente la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20, con un monto total que supera los 1.300 millones de dólares, la mayor cifra registrada entre los 20 países.

El rastreo del origen del virus es importante para un control eficaz de la pandemia y todos los países han de desarrollar a nivel global los trabajos de rastreo de origen del virus en línea con la cientificidad y objetividad. China apuesta por un enfoque científico, abierto y transparente, siendo el primer país en cooperar con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el rastreo del origen del virus, además de invitar a expertos de la OMS a China en dos ocasiones para la investigación conjunta.

A principios de año, un grupo formado por prestigiosos expertos internacionales y chinos, estuvo 28 días en China para realizar una investigación conjunta. Durante su estancia, visitaron 9 entidades, se entrevistaron con las personas concernientes y, como resultado, publicaron un informe de investigación conjunta. En él, se concluye que es extremadamente improbable la introducción del virus por medio de un laboratorio, recomendando, asimismo, rastrear el origen del virus en otros lugares del mundo.

Este informe cumple con los procedimientos de la OMS, adopta métodos científicos, y significa que en la fase actual se ha llegado a una conclusión sobre la investigación del rastreo del origen del virus dentro de China. Es un documento de autoridad y cientificidad, y asienta una buena base para la cooperación global sobre el rastreo del origen del virus.

Sin embargo, cierto país cierra sus ojos ante la ciencia y los hechos, se obsesiona con la manipulación política y moviliza a los servicios de inteligencia para el rastreo de origen del virus. Mientras acusa sin fundamentos a China de falta de transparencia y colaboración, rechaza responder a las sospechas razonables que levanta la comunidad internacional en torno a sus laboratorios. Todo acto de politizar el rastreo del origen de virus, desde hacer de otros un chivo expiatorio, desacreditar a otros, hasta declarar a otros culpables, va en contra del enfoque científico, no coadyuva a dar con el origen del virus, intoxica el ambiente de investigación científica, obstruye la cooperación global en el rastreo del origen de virus, y socava los esfuerzos por combatir la pandemia.

Una cuestión científica y seria como la del rastreo del origen del virus debe ser llevada a cabo por científicos, pues la manipulación política sólo hará descarrilar los esfuerzos globales para ello. Más de 80 países se han sumado a rechazar la politización de esta cuestión, escribiendo al director general de la OMS o emitiendo una declaración o nota verbal, entre otros formatos. Más de 300 partidos políticos, organizaciones sociales y grupos de expertos de más de 100 países y regiones se oponen a politizar el rastreo del origen del virus en una declaración conjunta enviada a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, poniendo en manifiesto el consenso de la comunidad internacional con respecto a la oposición a la manipulación política del rastreo del origen del virus.

Desde el estallido de la pandemia, China y España se han solidarizado para superar los momentos difíciles, tal como queda reflejado en los intensos contactos entre los dirigentes de ambos países, así como en el apoyo enérgico que se brinda entre los gobiernos, empresas, sociedades civiles e individuos de China y España. Más allá de nuestra fructífera cooperación antiepidémica, se observa un repunte en el comercio binacional, acompañado por la profundización de la amistad entre nuestros dos pueblos. España se opone a la estigmatización de la pandemia y la politización del origen del virus, llama a la unidad de todos los países y apoya a los estados en desarrollo con vacunas o financiación para el mecanismo de COVAX, lo que contribuye a la accesibilidad global de las vacunas y a la solidaridad internacional frente a la pandemia.

Salir de la niebla que se nos cierne por la pandemia, recuperar la economía y la vida normal es el deseo de toda la comunidad internacional. Frente a la severa situación epidemiológica y las amenazantes variantes del virus, es prioridad para todos ampliar la distribución equitativa de las vacunas y, promover la cooperación internacional con miras a vencer cuanto antes la pandemia. Estoy convencido de que los esfuerzos conjuntos consiguen acabar con la pandemia y crear un futuro mejor.