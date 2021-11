No hay que olvidar que la vicepresidenta se juega su liderazgo en el caótico y complejo mundo de Podemos

A estas alturas es prematuro saber quién ganará el pulso sobre la reforma laboral. Lo es, también, dar relevancia a la comedia organizada este martes con la reunión de Sánchez con las vicepresidentas Calviño y Díaz para dar imagen de unidad. La realidad es que todo sigue igual, porque es evidente que se modificará la norma en vigor y que se podrá hablar de derogación si es sustituida por otra ley, aunque se introduzcan pocos cambios. Una vez más, la clave del problema está en esa palabra que permitiría a Díaz adjudicarse una minivictoria al margen del contenido. Los hagiógrafos de la izquierda ya se ocuparán de ponerlo en valor. Es este sentido, exagerarán los logros, como es habitual, e ignorarán los incumplimientos. No hay que olvidar que la vicepresidenta se juega su liderazgo en el complejo y caótico mundo de Podemos. Necesita sacar réditos y marginar a sus enemigas Belarra y Montero para someterlas a su voluntad. A Pedro Sánchez le puede convenir, aunque sin excesos, una pequeña victoria que la consolide como líder de un frente populista que le puede ser útil para concentrar el voto de la izquierda radical y antisistema. Al margen de la eficaz propaganda gubernamental y los intereses de Díaz, está la necesidad de conseguir un pacto que concite el acuerdo de los empresarios, los sindicatos, sus socios y Bruselas.

La reforma laboral que le gustaría al Partido Comunista de España y a Comisiones Obreras sería una catástrofe para la economía española. Es verdad que a los antisistema no les importa, porque viven instalados en su particular «guerra de tronos» para alcanzar el poder. Por ello, cuanto peor sea la situación, mejor para sus intereses partidistas. Es bueno recordar que su modelo es una economía dirigista basada en los tópicos de clase y el marxismo que siempre ha resultado un auténtico desastre. Lo que pretenden es seguir avanzando hacia una sociedad subvencionada en la que los empresarios estén tutelados por el gobierno y los sindicatos. Necesitan un escenario de grave crisis, como sucedió en la anterior, para lograr sus objetivos. En cambio, Sánchez quiere una reforma laboral acordada con los empresarios y los sindicatos, lo que es ciertamente complicado pero no imposible. ¿Quién ganará?