El feliz aniversario de Ayuso

Hace un año, Isabel Díaz Ayuso consiguió una victoria clara e incontestable en las urnas. A diferencia de sus antecesores, a su derecha está Vox que obtuvo un buen resultado. Ni siquiera necesitó formar un gobierno de coalición, porque no había alternativa. Lo que tendría que haber sido una fuente de alegría en la dirección nacional del PP y la constatación de que tenía que asumir la presidencia regional, se convirtió en un calvario, porque los celos y las mentiras impulsaron una campaña, felizmente fracasada, que pretendía destruirla personal, política y familiarmente. He visto cosas raras en la vida pública, pero ninguna alcanza este nivel de esperpento. Los que estaban detrás, por lo menos las caras visibles, no eran sus rivales o adversarios, sino los suyos. Al final, siempre podemos acudir a la famosa frase «¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!» del exministro y brillante jurista Pío Cabanillas Gallas. Una política trabajadora, carismática y honrada se vio sometida a un proceso inquisitorial sin ningún fundamento. Afortunadamente, la injusticia no triunfó y la verdad se abrió paso a borbotones en medio de una fuerte movilización de los militantes y simpatizantes del PP. El ayusismo había triunfado.

Feijóo no tiene complejos y le avala su experiencia. Lo que hace es poner ese enorme caudal que representa la presidenta madrileña al servicio de un proyecto de regeneración de España. No hay nada mejor que utilizarla, junto al resto de barones, para mostrar que el PP es un partido ganador y cohesionado. Es bueno aclarar que Ayuso no es perfecta, nadie lo somos, pero es una política idealista, valiente y con firmes convicciones. Es más que suficiente en estos tiempos sometidos a las ideas fluidas y los pactos tóxicos de la izquierda para seducir a una electorado que se sentía huérfano o desorientado. Dentro de pocos días asumirá la presidencia regional que la anterior dirección le negaba y podrá formar un equipo integrador que prepare el reto de las elecciones autonómicas y municipales. Ayuso diseñará una estructura, como ha hecho con su gobierno, reducida y eficaz. Conoce muy bien el partido y ha sido capaz de darle la ilusión que necesitaba para recuperar su fuerza. El ayusismo es una gran baza para que Feijóo llegue a La Moncloa.