Tezanos entra en el metaverso

He de reconocer que Tezanos me parece un personaje fascinante. Le importa un pepino lo que digamos o escribamos sobre él. Es algo que tiene mucho mérito, porque es difícil encontrar a alguien que sea inmune a las críticas. Ha creado un metaverso donde Pedro Sánchez puede alcanzar la felicidad. En breve será presidente de la Internacional Socialista, que nadie sabía que existía. Mi recuerdo viene de los tiempos de la Transición, ya que los alemanes se volcaron con la UCD y el PSOE. Hubo muchos maletines que transitaron desde Bonn a Madrid para financiar a los partidos de la joven democracia española. Ayudaban con publicaciones y formación, pero también dinero para pagar las campañas electorales. La Internacional Socialista era muy importante, o eso creíamos los españoles, que éramos algo panolis y transitábamos de la dictadura a la democracia. Actualmente, es uno de esos decadentes clubs en los que se mantiene la cuota por una cuestión sentimental. A pesar de ello, estoy convencido de que Sánchez la sacará del vertedero de la Historia y le dará un lustre notable con el apoyo de sus poderosos aliados mediáticos. Lo situarán al nivel de Palmer, Brandt o Mitterrand. Espero que no se enfade por no poner que está por encima de ellos.

Esta parte internacional del metaverso se complementará con su coronación como presidente de turno de la UE que concluirá con la celebración de las elecciones generales, donde esperan que los españoles vean la luz y le otorguen la victoria. La UE es una organización imposible, que tiene tres presidentes, y mandan alemanes y franceses, que alguna vez autorizan la intervención de los italianos, mientras el resto hacemos de felices palmeros. Ya se que no es la versión de la propaganda oficial, que asegura que nos hemos convertido en el país de referencia, pero prefiero ser realista. Fuimos importantes con Felipe González y por supuesto, aunque les duela a algunos, gracias a Don Juan Carlos. Aznar lo intentó, pero al final era un apéndice de Bush. El resto fueron bastante irrelevantes. Unas veces porque no les interesó o la crisis económica no ayudaba y, otras, porque no nos consideraron. No hay que agobiarse, porque la política europea es así. En cualquier caso, a Sánchez le quedarán las eufóricas encuestas del metaverso particular de Tezanos.