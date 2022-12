Sombrío balance con cheques y sin ellos

Pedro Sánchez se reservó una traca millonaria para su balance del año. Se encargó de poner el énfasis en el sexto paquete anticrisis y en los hitos económicos de su mandato. No se apeó un milímetro del argumentario que lo acompaña y enhebró una comparecencia autocomplaciente y sobreactuada, en la que reivindicó su liderazgo en Europa. Lo hizo en el marco de la entrega de asistencia a los españoles con incidencia señalada sobre la cesta de la compra, encarecida de manera insoportable bajo su mandato. Se aprobó la eliminación, durante seis meses, del IVA de los alimentos de primera necesidad, así como la rebaja del 10% al 5% para el aceite y la pasta, además de un cheque a la compra de alimentos de 200 euros. Son las ayudas propuestas por el PP hace meses y descartadas por Sánchez. Se acordó además seguir con el tope del precio de alquileres y retirar la bonificación generalizada al combustible, además de prorrogar planes anteriores en asuntos de desahucios, suministros esenciales, bono social, ingreso mínimo vital. En total, Sánchez exhibió 45.000 millones de euros como cuantía de los esfuerzos paliativos contra la crisis hasta la fecha. Parece claro que el presidente está muy interesado en centrar ahora el debate en la economía y que su deriva es la de una administración muy rica gracias a los ingresos fiscales descomunales –33.000 millones extra a estas alturas– que sostiene a la ciudadanía empobrecida y exhausta. El plan de la izquierda se resume en que mejor el dinero en las arcas públicas que en los bolsillos de los ciudadanos; mejor lucir como el gobierno de la gente que deflactar el IRPF como compensación justa y sensata. En su comparecencia, Sánchez alardeó de que España está en la vanguardia europea del crecimiento, la creación de empleo y la lucha contra la inflación. Lo hizo el presidente del único estado que no ha recuperado la riqueza previa a la pandemia, que dobla en paro a la media comunitaria, con una deuda colosal y en récord y que presenta una virtualidad estadística confusa tras los cambios en el INE. El que acaba es otro año crítico para los hogares y las empresas, pero igualmente sombrío y desalentador para el conjunto de la nación, la democracia y la Constitución. Ha sido el de los beneficios a los presos terroristas, del olvido de las víctimas del terror, de la colonización de las instituciones, de la quiebra de derechos y legitimidades, de una catarsis ideológica y de valores, del ninguneo de la sociedad, de las victorias para los enemigos de la Carta Magna y el desarme de esta, del nepotismo de la izquierda, de la corrupción socialista y los ERE, de la eliminación del delito de sedición, del escándalo de la malversación, de la amnistía del procés, del «sí es sí», la ley Trans, la Guardia Civil fuera de Navarra... Doce meses malos para los españoles y buenos para Sánchez y sus socios. 2023 será el del referéndum en Cataluña. Moncloa lo ha desmentido, pero su fuerte no es la credibilidad. Y el año en el que al fin los españoles podrán tomar la palabra frente a un gobierno que los ha silenciado.