El 74% de los españoles cree que los jueces son competentes y capaces

En mayo de 2021 el Consejo General del Poder Judicial realizó una encuesta entre la población española; el 68% de los preguntados respondió afirmativamente a la pregunta «Dígame si está o no de acuerdo con la siguiente frase: Con todos sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos».

La justicia es por lo tanto la institución que garantiza en mayor medida la continuidad del sistema democrático. Entre los votantes del PP se alcanza el 79% y entre los electores socialistas el 73%.

El 74% de los ciudadanos opina que los jueces españoles son competentes y están bien preparados para el ejercicio de sus funciones. El 80% del electorado del PP secunda esta afirmación, al igual que el 75% del votante del PSOE.

Para el 79% de los españoles no existe probabilidad alguna, en la actualidad, de sobornar a un juez. Entre los electorados del PP y PSOE se coincide con esta afirmación en un 83%.

Comparando la justicia con un ministerio o un ayuntamiento, la diferencia en el grado de ser sobornados es enorme. Solo un 14% de los españoles cree que un juez se dejaría sobornar para que dictara una sentencia favorable, mientras que el 54% y 46%, respectivamente, de los ciudadanos considera que es muy probable en un ayuntamiento o en un ministerio para conseguir contratos con la administración pública.

Sólo el 20% los españoles creen que la Justicia funciona peor que el poder ejecutivo, y baja al 18% los que afirman que la Justicia funciona peor que el poder legislativo.

En octubre de 2024 el Consejo de Europa alertaba en su informe sobre la justicia europea sobre el número de jueces por cada 100.000 habitantes que es «significativamente inferior» a la media de Europa. Efectivamente, el número de jueces en España por cada 100.000 habitantes es de tan solo 11, mientras que la media europea es de 21. La Justicia está transferida en buena parte a las autonomías y estas no cuentan con la financiación necesaria, siendo la Justicia la que se encuentra con menor dotación económica y de efectivos de todas las competencias transferidas. No es una prioridad para los políticos.

El periodo histórico que vivimos, la edad contemporánea, nació con las revoluciones burguesas estadounidense (1776) y francesa (1789), ambas herederas de la Ilustración. Siendo Montesquieu uno de los mayores teóricos políticos en los que se inspiraron las constituciones democráticas de los últimos 250 años. En ellas se recoge uno de los preceptos del pensador francés, la separación de poderes; ejecutivo, legislativo y judicial. Contrapoderes para evitar el despotismo. En su universal obra El Espíritu de las Leyes escribía; «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente.»

Es muy peligroso que desde el ejecutivo se pretenda influir e incluso desacreditar el funcionamiento correcto e independiente de la Justicia. Solo cabe entenderlo como un intento de asalto al tercer poder del Estado, como culminación de un proceso de toma del poder absoluto y despótico, como decía Montesquieu.

En este sentido, este mismo viernes el Consejo de Europa pidió que se garantice la independencia del fiscal general del Estado y manifestó su «preocupación» por los discursos que «minan» la confianza en las instituciones, como el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«El respeto a las decisiones judiciales es un principio clave en cualquier democracia», señalan en un comunicado las dos integrantes de la misión encargada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la serbia Elvira Kovács, del Partido Popular Europeo (PPE), y la italiana Valentina Grippo, de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, que estuvieron en España del 12 al 14 de noviembre.

Kovács y Grippo insisten en que «la polarización política no debe obstaculizar el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y una cultura de diálogo institucional constructivo», en una declaración que llega pocos días después de la condena del ahora ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.