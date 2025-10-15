Y ahora el comodín del aborto

El Gobierno ha puesto sobre la mesa de la actualidad pública el comodín del aborto, una vez que la flotilla ha dejado de tener efecto de distracción. Desde el Ejecutivo se ha optado por un trámite no urgente para blindarlo y ha pedido al Consejo de Estado su dictamen en dos meses, en previsión de que pueda utilizar esta carta durante más tiempo si las cosas le vienen mal dadas desde el estamento judicial. Ese blindaje requiere de una reforma de la Constitución mediante su artículo 167, que después de su aprobación podría ser sometido a ratificación mediante referéndum si así lo pidieran el 10% de los diputados o de los senadores. Nuevos juegos malabares de Pedro Sánchez, que enseña con gracia las pelotas al aire en una mano, pero esconde siempre otra bajo la manga, por si le hiciera falta. PP y Vox ya le han dicho que no cuente con ellos.