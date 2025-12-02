Las amenazas de Óscar López

El PP ha decidido citar a Antonio Hernando, Santos Cerdán y Víctor Ábalos a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El primero es secretario de Estado e íntimo amigo de Óscar López, pero sobre todo era uno de los peones de Pepe Blanco en la empresa Acento, que es el poderoso lobby del sanchismo. Es un fiel reflejo del triunfo del capitalismo de amiguetes que caracteriza, desgraciadamente, al socialismo actual. Nada que ver con los valores éticos y los principios políticos. Los lobistas no necesitan tener ninguna formación concreta e incluso no importa que no tengan estudios universitarios, porque es suficiente una buena agenda de teléfonos. Blanco y sus colaboradores son muy eficaces abriendo puertas. La reacción de López asegurando que «se van a arrepentir de llevar a Antonio Hernando al Senado. Me refiero al Partido Popular». No lo entiendo, porque un inocente no tiene que preocuparse por comparecer ante una comisión parlamentaria o ante un tribunal. Los delincuentes obstruyen la acción de la Justicia mientras que los inocentes están encantados de colaborar con ella. El ministro López ha optado por adoptar la actitud de un matón en una taberna de los barrios bajos de una ciudad portuaria. Es difícil de entender que asuma ese papel de protector, cuando Hernando ha sido portavoz del PSOE en el Congreso. Tengo la impresión de que es perfectamente capaz de defenderse. López intenta amenazar refiriéndose a la comisión de investigación en la que compareció Villarejo. Me parece otra fantasmada. En cualquier caso, es mejor que las cloacas socialistas saquen toda la basura. El PP ha citado a la famosa Paqui, la mujer de Cerdán. Los escándalos que estamos viviendo confirman que la realidad supera la ficción y que Sánchez estaba rodeado del lumpen del PSOE. En cierta forma es lógico y explica su profundo resentimiento, ya que González, Zapatero, Rubalcaba y la inmensa mayoría de cargos socialistas estaban en su contra. Esto hizo que tuviera que acudir a personas como Ábalos, Cerdán, Koldo, Salazar…. que eran solo mamporreros de la política. Sin formación universitaria su objetivo era aprovecharse para pegarse una gran vida. Sánchez tiene ahora un grave problema, porque no es suficiente abjurar de ellos, porque eran sus amigos y personas de su máxima confianza.

Francisco Marhuenda.De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)