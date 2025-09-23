El puntazo
Ana Redondo, el caos que no cesa
Las maltratadas son un cero a la izquierda para esta ministra que presume de salvar vidas y de hacer un gran trabajo. Sanchismo en estado puro
El relato del Gobierno para rebajar el escándalo de las pulseras anti maltrato lo ha agudizado aún más. Se pretendió contener el incendio como una incidencia anecdótica y las llamas desbordan entre denuncias de organismos e instituciones que alertaron al Ministerio de Igualdad de los fallos en los dispositivos y del riesgo que podían correr las víctimas. Hoy publicamos que Ana Redondo ignoró avisos del CGPJ en dos cartas en enero y febrero e incluso de alguno de sus socios políticos. Para el Gobierno todo funcionó tan adecuadamente y sin que nadie corriera peligro alguno que se acaba de anunciar un nuevo contrato para la gestión de las pulseras. Las maltratadas son un cero a la izquierda para esta ministra que presume de salvar vidas y de hacer un gran trabajo. Sanchismo en estado puro.
✕
Accede a tu cuenta para comentar