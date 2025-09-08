El antijudaísmo sanchista, en la Vuelta

La lamentable sucesión de incidentes que estamos contemplando en la actual 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España no tiene precedentes en las 79 precedentes en cuanto a disturbios de todo tipo. Incluso han llegado a provocar que una etapa -la que debía acabar en Bilbao- haya quedado sin ganador al tener que suspenderse poco antes de llegar a la meta por el riego para los corredores dado el elevado nivel alcanzado por las protestas. La causa ya conocida es por la participación en la Vuelta de un equipo de Israel, al que consideran un Estado “genocida” por su actividad militar en la franja de Gaza. De momento, el equipo ciclista ha acordado retirar la palabra “Israel” de su denominación para intentar apaciguar la protesta. En su paso por el País Vasco los altercados han tenido una especial intensidad y frecuencia siendo evidente la participación del mundo abertzale en ellos. Con la bandera palestina como emblema, protestan de la violencia en Gaza quienes han apoyado durante 40 años a una banda terrorista que cubrió de sangre las calles de muchas localidades de España asesinando a 856 personas, incluyendo mujeres y niños. En Navarra, la Vuelta no entró por vetarlo Bildu con el alcalde de Pamplona y Chivite a sus órdenes. Sin duda, la hostilidad del Frente Popular sanchista contra el gobierno de Netanyahu ha calentado el ambiente de una agresividad que se manifiesta en estos incidentes que sus socios de Bildu, Podemos y Sumar y ministros como José Manuel Albares y Sira Rego protagonizan en especial. Resulta evidente que para el sanchismo Hamás es poco más o menos una organización humanitaria y que debe ser defendida del agresor judío que pretende su eliminación. En otro tiempo, el pueblo judío era considerado como víctima de una histórica persecución que alcanzó el clímax con el Holocausto nazi. Hoy los progresistas defienden a Hizbulá, los Hutíes y Hamás y a las Repúblicas islámicas encabezadas por la iraní. Todas cualificadas instancias democráticas y firmes defensoras de los derechos de la mujer como es bien conocido. Para el Consejo de Ministros de mañana, el sanchismo tiene preparado un paquete de nuevas medidas contra Israel por su “genocidio en Gaza”. Quizás convenga recordarles que Hamás era el “Gobierno” en la Franja en la que ha construido un auténtico laberinto de túneles con fines militares para acabar con el Estado de Israel y “echar a los judíos al mar” . Y que la guerra la iniciaron ellos con un ataque terrorista que masacró a más de mil jóvenes que participaban en un concierto musical al aire libre. Y que todavía mantienen rehenes en su poder.