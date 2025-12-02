Apuntando al Uno

Es llamativo el comportamiento del dúo Koldábalos en estos primeros días de permanencia en prisión. Están haciendo declaraciones, por vía directa o interpuesta, que apuntan de lleno a la responsabilidad de Sánchez en determinados casos de presuntas irregularidades o corrupciones. No actúan como Aldama, quien consiguió salir de la cárcel una vez pactada su colaboración con la Fiscalía. Así se funciona cuando el objetivo es rebajar las expectativas de unas penas que, en los dos casos que nos ocupan, son realmente abrumadoras. Ni el exministro ni su ayudante van a confesar, o al menos eso dicen. Sin embargo, sus declaraciones a la Prensa, grabadas antes de ingresar en prisión, dan para pensar. Tal vez lo que quieren es mandar un mensaje. Ambos están tirando a la cabeza de Pedro de manera indisimulada. Primero Koldo filtró que el Uno se entrevistó con Otegi, cuando él decía que jamás pactaría con el exetarra. Después reveló cómo se blanqueó el dinero de las primarias, «pitufeando» las cantidades recibidas (parece que no menos de cien mil euros podían proceder de los prostíbulos del suegro), de forma que se lavaba la plata a través de inmigrantes a los que pagaban una comisión por ingresar 300 euros al crowdfunding de la candidatura. Koldo declaró que él mismo hacia parte del trabajo, luego parece difícil que solo pretenda inculparse en un hecho que es delictivo. En tercer lugar, el fiel escudero del ex número dos, ha explicado cómo querían regalar un millón de euros a Begoña por los favores realizados en el rescate pandémico. Procesalmente esa afirmación no tiene mucho valor, salvo que Koldo aporte alguna grabación al respecto. Dado que lo registraba todo, no hay que descartar que en un momento dado pueda incorporar un audio como prueba, con lo que estaríamos hablando de algo diferente.

Ábalos, por su parte, la ha emprendido contra la esposa del presidente del Gobierno por Air Europa, y su hijo Víctor declaró ayer mismo que «la cama de la casa de mi padre está caliente de las veces que se ha quedado Sánchez a dormir». Lo que es peor, dice el muchacho que Santos Cerdán, por encargo del líder, «ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente».

No hay duda de que tanto el navarro como el de Torrent apuntan directo a Sánchez. Bien para mandarle un mensaje, bien para intentar inculparle como responsable máximo de muchos de los turbios asuntos que le persiguen. Falta Cerdán, cuya manera de actuar es bien distinta. A Cerdán no le gusta llamar la atención. Es de los que trabaja sin hacerse notar, buena parte del tiempo en las alcantarillas. No suele amenazar, sino que actúa. Y Santos Cerdán, el hombre que más sabe de los acuerdos con Bildu, PNV y Junts, no está contento con el comportamiento de Pedro. Ni él ni Paqui, su esposa. Luego igual no hay que esperar demasiado tiempo para que un nuevo grano le salga al ocupante de La Moncloa.

Sánchez intenta escapar del atolladero aislando a los mentados como si no tuviera nada que ver con ellos, lo cual es imposible. Eran compañeros de Peugeot y él los nombró para los altos cargos que ocuparon. Es responsable tanto si sabía como si no. Le afecta el asunto de lleno, no sólo «in vigilando».