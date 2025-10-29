Así, cualquiera puede ser ministro de España

Descarrila en Madrid un tren de Cercanías. El convoy, de la serie 446, tiene casi cuarenta años en sus bogíes, como la mayoría de los que circulan por las vías madrileñas. Dejó hecho uno de los ministros de Fomento de Rajoy, Íñigo de la Serna, un plan con 5.000 millones de presupuesto para llevar a cabo la renovación del material rodante de RENFE y el mantenimiento de las estaciones –si pasan por la de Majadahonda lo entenderán y, además, tenemos una hostelería estupenda– entre los años 2018 y 2025. Pasó lo del juez Ricardo de Prada, llegaron Ábalos y Óscar Puente, y estamos como estamos, que cualquier día pasa una desgracia y los socialistas le arrojarán los muertos a la cara de Ayuso, técnica que podríamos denominar «a la valenciana», por la que las obras que no has hecho a tiempo y los planes que han resultado un fiasco son siempre culpa del adversario. Miren lo de la factura de la luz. Resulta que el Ministerio de Transición Ecológica, ese que dirigió la calentóloga Teresa Ribera, hoy de cuchipanda nuclear en Bruselas, y que, hoy, preside Sara Aagesen, había diseñado una cosa llamada PIENEC, «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima», que preveía la entrada masiva de las fuentes renovables en la red sin medidas de respaldo, lo que, por este orden, llevó al apagón de España y Portugal; obligó a Red Eléctrica a operar en modo reforzado, con un uso mayor de las centrales de ciclo combinado, las que queman gas natural importado, y, en consecuencia, a un aumento del coste de la electricidad. Y si es usted, querido lector, de los que luchan a brazo partido por la salvación del planeta, sepa que el gas de Putin y de Trump que consumimos en España contribuye al calentamiento global que no veas, pero lo malo, ya lo sabía doña Teresa, eran las nucleares que nos quieren cerrar. Por supuesto, del PIENEC, como de la Ley de Huertas de Ximo Puig, que se cepilló el proyecto de refuerzo y adecuación del barranco del Poyo, el que hace un año arrasó Valencia, los ministros del Gobierno no quieren saber nada, que bastante tienen con disparar consignas contra el PP y poner velas a san Abascal. Así las cosas, cualquiera puede ser ministro de España, dado que nunca hay que asumir responsabilidad alguna y sigues cobrando la paga, las dietas, los gastos de representación y la ayuda de viviendas, ya descarrilen los trenes, se quede la Península a oscuras o un mal día discurra por un barranco estrecho tanto caudal como el que lleva el Nilo. Tiene gracia, por no llorar, que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya espetado a Sánchez aquello de «tendréis las poltronas, pero no podréis gobernar», que es, exactamente, a lo que aspiran, por lo visto, los ministros del sanchismo, comenzando por el inefable Marlaska, juez de carrera para más señas, reprobado tres veces por el Parlamento, con varias sentencias vergonzantes en su contra y dedicado a regatearles unos euros a los policías y guardias civiles que velan por la seguridad y la tranquilidad de nuestras calles y a quienes, tengan la absoluta seguridad, no se les ahorra ninguna responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Lo dicho, mucho mejor ser ministro de Sánchez que llevar uniforme. No solucionarás nada, pero vivirás feliz y despreocupado como un Yamal, aunque no lleves la cabeza alta.