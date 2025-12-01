Asteroide 55866

Todavía me cuesta hacerme a la idea. Desde hace unos días, un asteroide de unos dos kilómetros de diámetro, ubicado a casi tres veces la distancia que separa la Tierra del Sol, entre Marte y Júpiter, lleva mi nombre. Recibí la noticia en Mallorca. Dos astrónomos del Observatorio de la isla, en Costixt, se acercaron sonrientes al final de una de mis conferencias, con un documento plastificado que acreditaba que el objeto 55866 del cinturón de asteroides lleva, desde ahora, la denominación «javiersierra» (así, todo junto y minúsculas). La piedra cósmica -de la que apenas conocemos su órbita-, se suma a otras denominaciones que ignoraba hasta ayer. El 79144 se conoce entre los astrónomos de todo el mundo como «cervantes», el 6138 como «miguelhernandez», el 5231 como «verne» o el 5020 como «asimov».

En el inventario de asteroides de la Unión Astronómica Internacional se sigue la pista a más de seiscientos mil pedruscos parecidos al mío. Muy pocos tienen nombre propio. Y los que disponen de él se lo deben a la generosidad de quienes los descubrieron. Ceres, por ejemplo, fue localizado en 1801 desde el observatorio astronómico de Palermo. En esa época, los astrónomos debatían por qué las órbitas de Marte y Júpiter estaban tan lejos una de otra, y se preguntaban si no existiría un planeta olvidado en esa región. Fue Alemania la que estableció una Himmelspolizei -policía del cielo-, integrada por veinticuatro astrónomos, que se repartieron la bóveda celeste en franjas de 15 grados, para dar caza al supuesto noveno planeta. Ceres fue el primero de su lista de sospechosos. Era un «mundo» de 950 kilómetros de diámetro pero no cumplía con la idea de Kepler de que, según el «diseño de Dios», allí debía de flotar un planeta grande. De hecho, pronto se descubrieron otras rocas, hasta que comprendieron que en esa región del Sistema Solar vagaban toda clase de escombros… quizá los restos de un planeta que no llegó a cuajar.

El primer censo de asteroides creció como la espuma durante las siguientes décadas, y en 1900 ya lo integraban más de seiscientos. Cuando Antoine de Saint-Exupéry publicó El Principito, imaginó que el protagonista de su fábula debía de vivir en el 612. Entonces alguien le puso el nombre de «veronika», porque el astrónomo de Heidelberg que lo encontró quiso honrar así a un familiar. Poco pudo imaginarse en 1906 que ese cuerpo se convertiría en inmortal a través de la literatura, pero nadie se atrevió a cambiarle el nombre. El autor de El Principito tendría que conformarse con ser honrado, mucho más tarde, con otra roca cósmica: la 2578.

La pulsión humana por dar nombre a todo, en especial a objetos que jamás tendrá a su alcance, resulta fascinante. Los antiguos egipcios defendían que el nombre que concedemos a las cosas refleja su esencia. Por eso le daban a todo un nombre público y otro secreto, para que este último contuviera la identidad verdadera y nadie pudiera manipularla. Después, las «religiones del libro» nos explicaron que dar nombre a lo creado fue la primera tarea de Dios. Incluso argumentaron que el Todopoderoso no podía ser nombrado para no vulgarizarlo. Por eso Dios, en la Biblia hebrea, no es más que una fórmula de cuatro letras -YHVH- en la que pueden interponerse vocales a voluntad, ocultando su shem shemaforash o nombre oculto. Los romanos pensaban algo parecido. Para ellos nomen est omen, el nombre contiene el destino, y hay que tener cuidado al concederlo o desvelarlo.

La noticia del nuevo «55866 javiersierra» me ha hecho recordar todas estas cosas. Y también los nombres que hemos dado a asteroides que, a diferencia del mío, tienen órbitas que tarde o temprano se cruzaran con la de la Tierra. En 2004, sin ir más lejos, astrónomos del Observatorio de Kitt Peak, en Arizona, detectaron una piedra de 340 metros de envergadura, cuya órbita lo hará pasar entre nuestro planeta y la Luna dentro de solo cuatro años. Lo bautizaron «99942 apofis», recurriendo a una versión helenizada del nombre del dios Apep, símbolo de las fuerzas malignas del Nilo. Apofis, dios de la destrucción, da así mal fario a una roca que ahora miramos de reojo. Y la culpa la tiene el nombrecito que le han dado.

Distinto es el caso de Pysche, un «mundo» de 210 kilómetros. Cuando fue descubierto en 1852, los astrónomos no podían sospechar que su núcleo esconde oro por valor de diez trillones de dólares, trescientas veces más que todas las riquezas de la Tierra. Lo bautizaron por azar Psyche (alma, en griego), pero ahora que conocemos su composición, su estructura de hierro, níquel y oro, este asteroide amenaza con corromper la carrera espacial de las próximas décadas. Todo muy simbólico.

A Umberto Eco, semiólogo por encima de novelista, le fascinaban estas historias. En el prólogo de su universal El nombre de la rosa, nos advirtió que «no hay que preguntar a los nombres por el nombre de las cosas, sino a las cosas por los nombres que les ponemos». Y siguiendo su consejo, he interrogado a los astrónomos mallorquines sobre el porqué de bautizar a 55866 con el mío. «Muy sencillo», sonrieron, «descubrimos ese asteroide el 11 de agosto de 1997, el día de tu cumpleaños. Y ese día, si no nos equivocamos, tú debías andar escribiendo tu primera novela, que se publicó a principios del año siguiente. ¿Nos equivocamos?»

No. No se equivocaron. Y los romanos, por lo que veo, tampoco. Definitivamente, nomen est omen.

Javier Sierraes premio Planeta de novela y autor de El plan maestro.