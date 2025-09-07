Ayuso, la buena dirección para la victoria

El problema de la dirección nacional del PP con Sánchez ha sido no entender que no se mueve por ningún código de conducta ético que sea equiparable con lo que es habitual en la UE. No es posible ningún acuerdo tanto por las limitaciones que le marcan sus aliados como por la situación judicial de su familia. Las relaciones institucionales con el sanchismo son imposibles, porque no se puede negociar con alguien que ha normalizado la mentira como instrumento de acción política. Hay que partir de la base de que considera que la separación de poderes y el Estado de Derecho tienen que estar sometidos al Poder Ejecutivo mientras sea el inquilino de La Moncloa, porque cuando el PP llegue al Gobierno veremos como la izquierda política y mediática aplica otra vara de medir. Lo que es aceptable para Sánchez nunca lo sería para un dirigente de ese partido. Ayuso entendió durante la pandemia que es imposible entenderse con alguien que utiliza el Estado a su servicio y sus cloacas contra sus enemigos, tanto internos como externos. Lo sucedido con Tellado y las fosas es la enésima muestra de que se puede manipular cualquier declaración para que la poderosa maquinaria propagandística de La Moncloa cumpla su papel.

La presidenta madrileña es un baluarte fundamental frente al sanchismo, porque le somete a derrota tras derrota tanto en las urnas como en el terreno dialéctico. Es legítimo que los más de once millones de votantes del centroderecha quieran que Sánchez abandone el poder. La estrategia de Ayuso es la acertada y Feijóo debe ignorar los cantos de sirena de la derecha acomplejada y la izquierda mediática al servicio de la continuidad del líder del PSOE. No hay más que ver los ataques permanentes de sus activistas en las tertulias. Todo se reduce a un mensaje simplista: Feijóo malo, Sánchez bueno. Hay que tener muy presente que el sanchismo político, mediático y económico se juega su supervivencia personal. Sus lobistas se están forrando gracias a su vinculación con La Moncloa, un enorme número de altos cargos y asesores tiene como horizonte el paro o regresar a unos bajos salarios y los medios y los periodistas del régimen no quieren perder sus suculentos ingresos. Por tanto, Sánchez y sus seguidores harán cualquier cosa para sobrevivir.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)