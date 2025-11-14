El Banco de España no ve el cohete

Los más dispares organismos y analistas enmiendan con mayor o menor intensidad la sobreactuada euforia económica del Gobierno tanto como este los desdeña. Transita abrazado al relato del cohete sin que nada ni nadie lo altere. Ni siquiera el Banco de España gobernado por su exministro José Luis Escrivá. Su informe de otoño de estabilidad financiera ha identificado nubarrones con nitidez clarificadora. El supervisor ha reprochado la ausencia de un plan fiscal y del consiguiente control del gasto ante la falta de Presupuestos. Ha incidido en el agravamiento de la vulnerabilidad del mercado de la vivienda en el último año. Estamos seguros de que el cuadro de carencias esbozado por el regulador no perturbará el sueño del presidente ni desviará un milímetro la trayectoria exitosa de su cohete. Tampoco lo hizo el hecho de que su país sea el cuarto de la UE con mayor riesgo de pobreza y exclusión social.