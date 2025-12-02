La calle contra Sánchez, alzada por Feijóo

En la Eneida, Virgilio deslizó una afirmación que dos milenios después continúa vigente: «Audentes fortuna juvat», la fortuna ayuda a los audaces. Alberto Núñez Feijóo no se ha distinguido nunca por la audacia, sino por la prudencia. En esta ocasión, sin embargo, ha jugado un órdago a la grande. Y lo ha ganado. Sin tiempo para preparar la manifestación, frío helador y amenaza de lluvia, se atrevió a celebrar el encarcelamiento del sanchismo convocando a las gentes a protestar en la calle contra Pedro Sánchez. La respuesta resultó un gran éxito. Españolas y españoles clamaron por las elecciones generales para que sea el pueblo el que decida. Quedó descarnada la situación que vive España. Atrincherado en los suntuosos salones del palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez se dispone a resistir. Tal vez lo consiga. O quizá no le quede otro remedio que rendirse a las elecciones si la UCO y los jueces encontraran nuevas pruebas sobre la escombrera sanchista.

Alberto Núñez Feijóo ha acertado en esta ocasión y el clima popular respalda el fuego graneado con que desde hace unos días distingue a Pedro Sánchez. La verdad es que puede calificarse de hazaña seguir en el poder durante dos años manteniendo la alianza con veinte partidos, entre ellos Podemos, Izquierda Unida y PC. Y con la necesidad imprescindible para las votaciones parlamentarias de cuatro agrupaciones separatistas: dos de extrema izquierda, ERC y Bildu, herederos de ETA; y dos de centro derecha, Junts y PNV. Pero da la sensación de que la proeza política del sanchismo se desmorona en este otoño de todas las incertidumbres. Y Feijóo ha demostrado audacia al sacudir la calle contra Pedro Sánchez.

Me aseguran que en Moncloa se espera con impaciencia que el exministro Ábalos no tire de la manta dejando en pernetas al Sánchez sonriente. Mientras el ministro encarcelado dependa del indulto del presidente, los tirones de la manta política serán solo fintas. Otra cosa ocurriría si se precipitaran las elecciones, porque en caso de que Pedro Sánchez careciera de tiempo para indultar, como hizo con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía, entonces sí, entonces es posible que Ábalos, indignado por el desdén sanchista, se decida a echarlo todo a rodar.

Luis María Anson, de la Real Academia Española