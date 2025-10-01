Las caras de la noticia: 1 de octubre de 2025

Antonio Brufau, presidente de Repsol Archivo

Repsol y Enagás construirán su primera gran planta de hidrógeno renovable. La compañía Repsol, en colaboración con Enagás Renovables construirá su primera gran planta de hidrógeno renovable en su complejo industrial de Cartagena, en un proyecto en el que invertirá más de 300 millones de euros.

Iberdrola refuerza su alianza de coinversión con Norges Bank. Iberdrola ha aumentado su alianza de coinversión con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, mediante la incorporación de 708 megavatios adicionales de capacidad renovable en instalaciones extremeñas.

Cacería descarnada contra la justicia independiente. López ha acusado al juez Peinado de estar en «su propia campaña» para «atacar por tierra, mar y aire» al presidente del Gobierno. La cacería descarnada prosigue. Ni palabra de todos los jueces de la Audiencia Provincial que han secundado a Peinado.