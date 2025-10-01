Acceso

Las caras de la noticia: 1 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticia
Editorial
Antonio Brufau, presidente de Repsol
Antonio Brufau, presidente de Repsol

ANTONIO BRUFAU▲

Presidente de Repsol

Repsol y Enagás construirán su primera gran planta de hidrógeno renovable. La compañía Repsol, en colaboración con Enagás Renovables construirá su primera gran planta de hidrógeno renovable en su complejo industrial de Cartagena, en un proyecto en el que invertirá más de 300 millones de euros.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán

IGNACIO GALÁN▲

Presidente de Iberdrola

Iberdrola refuerza su alianza de coinversión con Norges Bank. Iberdrola ha aumentado su alianza de coinversión con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, mediante la incorporación de 708 megavatios adicionales de capacidad renovable en instalaciones extremeñas.

VÍDEO:Patxi López no aclara el alcance de pacto anunciado por Junts para obligar a grandes empresas a atender en catalán
VÍDEO:Patxi López no aclara el alcance de pacto anunciado por Junts para obligar a grandes empresas a atender en catalán

PATXI LÓPEZ

Portavoz del PSOE

Cacería descarnada contra la justicia independiente. López ha acusado al juez Peinado de estar en «su propia campaña» para «atacar por tierra, mar y aire» al presidente del Gobierno. La cacería descarnada prosigue. Ni palabra de todos los jueces de la Audiencia Provincial que han secundado a Peinado.

