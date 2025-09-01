Las caras de la noticia 1 septiembre 2025

MADRID.-Florentino Pérez sobre Lucas Vázquez: "Representa el espejo en el que deben mirarse los canteranos" Europa Press

FLORENTINO PÉREZ▲

Renovación del metro de Los Ángeles. ACS ayudará a renovar el metro de Los Ángeles con dos contratos por unos 15 millones de euros con los que realizará dos proyectos para diseñar la reubicación de varias líneas de mercancías en el sureste del condado y la renovación de una estación.

Rosa Lerchundi Informativos Telecinco

ROSA LERCHUNDI▲

Arranca la nueva directora de Comunicación de la Casa del Rey. Las periodistas Rosa Lerchundi y Marta Carazo se incorporan hoy al equipo de la Casa Real en sustitución de Jordi Gutiérrez, vinculado con la Casa desde 1977, y María Ocaña, que renunció a su cargo por motivos personales.

La jurista Patricia Llombart Cussac, nueva directora general del servicio diplomático de la Unión Europea en África Europa Press

PATRICIA LLOMBART CUSSAC▲

Directora general del servicio diplomático de la UE en África. La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado la designación de la española Patricia Llombart Cussac como nueva directora general del servicio diplomático de la UE para África.