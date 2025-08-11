Acceso

Las caras de la noticia: 11 de agosto de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Dolors Montserrat
Dolors MontserratJuan Ríos

DOLORS MONTSERRAT▲

Vicepresidenta del Grupo Popular Europeo

Bruselas debe investigar los riesgos del contrato del Gobierno con Huawei. Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a Huawei el almacenamiento de escuchas telefónicas.

El cantaor Gregorio Moya se lleva la 'Lámpara Minera' del Cante de las Minas
El cantaor Gregorio Moya se lleva la 'Lámpara Minera' del Cante de las MinasFUNDACIÓN CANTE DE LAS MINASEuropa Press

GREGORIO MOYA▲

Cantaor

Se alza con la «Lámpara Minera» del Cante de las Minas. El cantaor manchego Gregorio Moya Lara, se ha alzado con la «Lámpara Minera» de la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. Moya ha conquistado tanto al jurado como al público, acompañado de su guitarrista Paco Cortés.

El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, carga contra Isabel Díaz Ayuso
El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, carga contra Isabel Díaz AyusoServicio Ilustrado (Automático)PSOE

RAFAEL SIMANCAS

Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Simancas recurre al guerracivilismo del «No pasarán». El diputado socialista Simancas ha llevado un paso más allá, como suele ser habitual en él, la campaña contra el PP, y ya habla de parar a la derecha para evitar su apocalíptico advenimiento, no importa si es por las urnas.

