Las caras de la noticia: 11 de agosto de 2025

Dolors Montserrat Juan Ríos

[[Q

DOLORS MONTSERRAT▲

Bruselas debe investigar los riesgos del contrato del Gobierno con Huawei. Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a Huawei el almacenamiento de escuchas telefónicas.

El cantaor Gregorio Moya se lleva la 'Lámpara Minera' del Cante de las Minas FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS Europa Press

[[Q

GREGORIO MOYA▲

Se alza con la «Lámpara Minera» del Cante de las Minas. El cantaor manchego Gregorio Moya Lara, se ha alzado con la «Lámpara Minera» de la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. Moya ha conquistado tanto al jurado como al público, acompañado de su guitarrista Paco Cortés.

El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, carga contra Isabel Díaz Ayuso Servicio Ilustrado (Automático) PSOE

[[Q

RAFAEL SIMANCAS▼

Simancas recurre al guerracivilismo del «No pasarán». El diputado socialista Simancas ha llevado un paso más allá, como suele ser habitual en él, la campaña contra el PP, y ya habla de parar a la derecha para evitar su apocalíptico advenimiento, no importa si es por las urnas.