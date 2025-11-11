Acceso

Las caras de la noticia: 11 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Jordi Hereu
Jordi HereuLa Moncloa

JORDI HEREU▲

Ministro de Industria y Turismo

Respaldo al sector del Turismo, clave en la economía española. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado el nombramiento de la emiratí Shaikha Al Nowais, como nueva secretaria general de ONU Turismo, y le ha ofrecido «todo el apoyo y compromiso de España».

Francisco Ortega
Francisco OrtegaArchivo

FRANCISCO ORTEGA▲

Arquitecto

Premio Internacional de Arquitectura Rafael Manzano. El arquitecto Francisco Ortega es el ganador del Premio Internacional de Arquitectura Rafael Manzano 2025, dotado con 50.000 euros, cuyo fin es distinguir a los arquitectos que actúan recuperando el patrimonio histórico de España y Portugal..

Emma López (PSOE) hace declaraciones a los medios
Emma López (PSOE) hace declaraciones a los mediosEVA ERCOLANESEAgencia EFE

EMMA LÓPEZ

Portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE

Contumaz y delirante ejercicio de cinismo. Emma López, sabe bien lo que dice cuando acusa falsamente al PP de aferrarse a lo que sea para conservar el poder en Valencia, solo tiene que fijarse en su jefe de filas con sus pactos con Bildu y Puigdemont. La diferencia es que el PP sí ganó las elecciones.

