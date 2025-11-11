Las caras de la noticia: 11 de noviembre de 2025

Jordi Hereu La Moncloa

Respaldo al sector del Turismo, clave en la economía española. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado el nombramiento de la emiratí Shaikha Al Nowais, como nueva secretaria general de ONU Turismo, y le ha ofrecido «todo el apoyo y compromiso de España».

Francisco Ortega

Premio Internacional de Arquitectura Rafael Manzano. El arquitecto Francisco Ortega es el ganador del Premio Internacional de Arquitectura Rafael Manzano 2025, dotado con 50.000 euros, cuyo fin es distinguir a los arquitectos que actúan recuperando el patrimonio histórico de España y Portugal..

Emma López (PSOE)

Contumaz y delirante ejercicio de cinismo. Emma López, sabe bien lo que dice cuando acusa falsamente al PP de aferrarse a lo que sea para conservar el poder en Valencia, solo tiene que fijarse en su jefe de filas con sus pactos con Bildu y Puigdemont. La diferencia es que el PP sí ganó las elecciones.