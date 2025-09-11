Acceso

Las caras de la noticia: 11 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticia
Editorial
Antonio Brufau, presidente de Repsol
Antonio Brufau, presidente de Repsol

ANTONIO BRUFAU▲

Presidente de Repsol

Éxito de la histórica emisión de bonos en dólares de Repsol. La multienergética española Repsol ha cerrado con éxito una emisión de tres series de bonos en el mercado estadounidense por un total de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros), la mayor emisión en dólares de su historia.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega preside la Junta General de accionistas de Inditex
La presidenta de Inditex, Marta Ortega preside la Junta General de accionistas de Inditex

MARTA ORTEGA▲

Presidenta de Inditex

Inditex registra otro récord de beneficios en su primer semestre. El grupo textil Inditex, propietario de Zara, se ha anotado otra vez un beneficio neto récord de 2.791 millones de euros en su primer semestre fiscal, presentando también en el inicio del tercer trimestre un incremento de ventas muy superior al anterior.

Daniel Lacalle, economista.
Daniel Lacalle, economista.

DANIEL LACALLE▲

Economista

Premio de Honor a la Libertad Diego de Covarrubias. El Centro Diego de Covarrubias otorgará su Premio de Honor a la Libertad al economista y colaborador de LA RAZÓN, Daniel Lacalle, valorando su firmeza, independencia y libertad, a la hora de defender con valentía sus ideas o estrategias.

