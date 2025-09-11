Las caras de la noticia: 11 de septiembre de 2025

Antonio Brufau, presidente de Repsol Archivo

ANTONIO BRUFAU▲

Éxito de la histórica emisión de bonos en dólares de Repsol. La multienergética española Repsol ha cerrado con éxito una emisión de tres series de bonos en el mercado estadounidense por un total de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros), la mayor emisión en dólares de su historia.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega preside la Junta General de accionistas de Inditex M. Dylan Europa Press

MARTA ORTEGA▲

Inditex registra otro récord de beneficios en su primer semestre. El grupo textil Inditex, propietario de Zara, se ha anotado otra vez un beneficio neto récord de 2.791 millones de euros en su primer semestre fiscal, presentando también en el inicio del tercer trimestre un incremento de ventas muy superior al anterior.

Daniel Lacalle, economista. Gonzalo Pérez La Razón

DANIEL LACALLE▲

Premio de Honor a la Libertad Diego de Covarrubias. El Centro Diego de Covarrubias otorgará su Premio de Honor a la Libertad al economista y colaborador de LA RAZÓN, Daniel Lacalle, valorando su firmeza, independencia y libertad, a la hora de defender con valentía sus ideas o estrategias.