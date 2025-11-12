Acceso

Las caras de la noticia: 12 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page

EMILIANO GARCÍA-PAGE▲

Presidente de Castilla-La Mancha

Impecable respaldo al Tribunal Supremo. Ha afirmado que el Tribunal Supremo está haciendo una instrucción «impecable» en el caso del fiscal general del Estado y ha precisado que si él quisiera defender al fiscal no haría una defensa tan enardecida desde lo político.

Rocío Albert, consejera de Ecoomía, Hacienda y Empleo

ROCÍO ALBERT▲

Consejera madrileña de Economía

Madrid, líder destacado en creación de empresas. La creación de empresas ha registrado su mejor septiembre en 19 años con 9.252 nuevas sociedades. La Comunidad de Madrid ha liderado este hito con 2.159 nuevas firmas, seguida de Cataluña, con 1.618.

El presidente de AENA, Maurici Lucena

MAURICI LUCENA▲

Presidente y consejero delegado de Aena

Licitación del Plan Director del aeropuerto de Barcelona. Ha anunciado la inminente licitación de la redacción del nuevo Plan Director del aeropuerto de Barcelona, indispensable para los trabajos de ampliación de la infraestructura y que saldrá por un importe de 4,45 millones de euros.

