Las caras de la noticia: 12 de noviembre de 2025

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page JCCM

EMILIANO GARCÍA-PAGE▲

Impecable respaldo al Tribunal Supremo. Ha afirmado que el Tribunal Supremo está haciendo una instrucción «impecable» en el caso del fiscal general del Estado y ha precisado que si él quisiera defender al fiscal no haría una defensa tan enardecida desde lo político.

Rocío Albert, consejera de Ecoomía, Hacienda y Empleo Enrique Cidoncha Fotógrafos

ROCÍO ALBERT▲

Madrid, líder destacado en creación de empresas. La creación de empresas ha registrado su mejor septiembre en 19 años con 9.252 nuevas sociedades. La Comunidad de Madrid ha liderado este hito con 2.159 nuevas firmas, seguida de Cataluña, con 1.618.

El presidente de AENA, Maurici Lucena, interviene durante la presentación de la propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos españoles, en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, a 18 de septiembre de 2025, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). Joaquín P.Reina Europa Press

MAURICI LUCENA▲

Licitación del Plan Director del aeropuerto de Barcelona. Ha anunciado la inminente licitación de la redacción del nuevo Plan Director del aeropuerto de Barcelona, indispensable para los trabajos de ampliación de la infraestructura y que saldrá por un importe de 4,45 millones de euros.