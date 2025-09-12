Las caras de la noticia: 12 de septiembre de 2025

El presidente de Foment del Treball, Daniel Sánchez Llibre Google

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Acertada advertencia ante la imposición de medidas como la reducción de jornada. El presidente de la patronal catalana ha celebrado el rechazo de la reducción de la jornada porque «evita la quiebra económica del país» y advierte ante la imposición de medidas sin negociación.

Oscar Puente Alberto R. Roldán La Razón

ÓSCAR PUENTE▼

No es quién es el ministro, si no la gestión que hace. El ministro Puente se victimiza diciendo que las críticas que recibe son personales por ser él el que está al frente. Se equivoca, es su gestión nefasta lo que provoca la crítica. Y no solo por los trenes, también por el mal estado de las carreteras.

Mónica García Europa Press

MÓNICA GARCÍA▼

La Sanidad, en guerra contra su sectarismo. Su ineptitud, incapacidad e incompetencia demostradas han llevado al sector sanitario al borde de la huelga por querer imponer una reforma del estatuto marco sin consenso ni negociación, al mejor estilo de las dictaduras comunistas.