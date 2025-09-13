Acceso

Las caras de la noticia: 13 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

GONZALO GORTÁZAR▲

CEO DE CaixaBank

CaixaBank, premiado como «Banco Confirmador Líder». CaixaBank ha sido galardonado por primera vez como «Banco Confirmador Líder» en los premios «Trade and Supply Chain Finance Program», un galardón que lo reconoce como el banco confirmador con más transacciones en el último año.

Alfonso Fernández Mañueco informa sobre las ayudas de la Junta a los afectados por los incendios
Alfonso Fernández Mañueco informa sobre las ayudas de la Junta a los afectados por los incendios

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Presidente de la Junta de Castilla y León

Anillos cortafuegos para prevenir los incendios forestales. La Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales tendrán la maquinaria necesaria para dotar a todos los municipios de la Comunidad de anillos cortafuegos para prevenir situaciones como las de este verano.

La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot
La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot

MANUELA BERGEROT

Líder de Más Madrid

Acusaciones ante el vacío de propuestas. Ante su falta de propuestas en el debate de la región de Madrid, se ha dedicado a acusar al Gobierno regional de estar del lado de los «genocidas», además de montar un circo con fotos de víctimas. Lo de Gaza es una tragedia de la que se aprovecha la izquierda para tapar su inanidad.

