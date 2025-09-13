Las caras de la noticia: 13 de septiembre de 2025

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS Europa Press

GONZALO GORTÁZAR▲

CaixaBank, premiado como «Banco Confirmador Líder». CaixaBank ha sido galardonado por primera vez como «Banco Confirmador Líder» en los premios «Trade and Supply Chain Finance Program», un galardón que lo reconoce como el banco confirmador con más transacciones en el último año.

Alfonso Fernández Mañueco informa sobre las ayudas de la Junta a los afectados por los incendios Rubén Cacho/Ical

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Anillos cortafuegos para prevenir los incendios forestales. La Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales tendrán la maquinaria necesaria para dotar a todos los municipios de la Comunidad de anillos cortafuegos para prevenir situaciones como las de este verano.

La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot Europa Press

MANUELA BERGEROT▼

Acusaciones ante el vacío de propuestas. Ante su falta de propuestas en el debate de la región de Madrid, se ha dedicado a acusar al Gobierno regional de estar del lado de los «genocidas», además de montar un circo con fotos de víctimas. Lo de Gaza es una tragedia de la que se aprovecha la izquierda para tapar su inanidad.