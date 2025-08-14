Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia: 14 de agosto de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.CAIXABANKEuropa Press

GONZALO GORTÁZAR▲

CEO de CaixaBank

CaixaBank, primer banco en adherirse a Green & Human. CaixaBank se ha convertido en el primer banco en adherirse a Green & Human, la asociación colaborativa de turismo sostenible en España, para impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo económico y social de los destinos turísticos.

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof
El cineasta iraní Mohammad Rasouloflarazon

MOHAMMAD RASOULOF▲

Cineasta iraní

Premio de la Paz en el Festival de Cine de Locarno. El director de cine iraní Mohammad Rasoulof ha sido reconocido con el Premio de la Paz en Locarno por el conjunto de sus obras, de tintes poético, social y político, y por las que fue condenado por el régimen de Teherán a cárcel y latigazos, aunque logró escapar del país a tiempo.

Oscar Puente afirma que España tiene la mayor puntualidad ferroviaria de Europa tras Suiza
Oscar Puente afirma que España tiene la mayor puntualidad ferroviaria de Europa tras SuizaCarlos BarbaAgencia EFE

ÓSCAR PUENTE

Ministro de Transportes

Lejos de asumir responsabilidades presume de puntualidad suiza en los trenes. Ayer, sin pestañear, aseguró que los de España «son los mejores datos de puntualidad de Europa» y que solamente el sistema ferroviario de Suiza mejora esas cifras. Una fanfarronada más en pleno caos ferroviario veraniego.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas