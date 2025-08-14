Las caras de la noticia: 14 de agosto de 2025

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. CAIXABANK Europa Press

GONZALO GORTÁZAR▲

CaixaBank, primer banco en adherirse a Green & Human. CaixaBank se ha convertido en el primer banco en adherirse a Green & Human, la asociación colaborativa de turismo sostenible en España, para impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo económico y social de los destinos turísticos.

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof larazon

MOHAMMAD RASOULOF▲

Premio de la Paz en el Festival de Cine de Locarno. El director de cine iraní Mohammad Rasoulof ha sido reconocido con el Premio de la Paz en Locarno por el conjunto de sus obras, de tintes poético, social y político, y por las que fue condenado por el régimen de Teherán a cárcel y latigazos, aunque logró escapar del país a tiempo.

Oscar Puente afirma que España tiene la mayor puntualidad ferroviaria de Europa tras Suiza Carlos Barba Agencia EFE

ÓSCAR PUENTE▼

Lejos de asumir responsabilidades presume de puntualidad suiza en los trenes. Ayer, sin pestañear, aseguró que los de España «son los mejores datos de puntualidad de Europa» y que solamente el sistema ferroviario de Suiza mejora esas cifras. Una fanfarronada más en pleno caos ferroviario veraniego.