Editorial
Las caras de la noticia: 15 de agosto de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JOSÉ D. BOGAS GÁLVEZ▲
Endesa hace historia en Europa con sus plantas solares de Extremadura. Las cinco plantas solares de Endesa de Extremadura se han convertido en las primeras renovables de Europa en recibir la certificación de Envision; el mayor reconocimiento internacional a la sostenibilidad.
JUAN ROIG▲
El Roig Arena prueba su auditorio con un evento con 2.000 personas. El Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha superado una nueva prueba operativa, en este caso de su auditorio con un evento al que han asistido 2.000 personas, el máximo aforo.
JUAN MARÍA ABURTO▼
El supremacismo del PNV, aliado del «progresista» PSOE. Aburto, que gobierna Bilbao con apoyo del PSOE, no esconde su supremacismo y afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en una del sur del Estado» en las fiestas mayores, dando a entender que son los de «abajo» los que causan problemas.
