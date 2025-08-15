Acceso

Las caras de la noticia: 15 de agosto de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

José D. Bogas Gálvez
CEO de Endesa

Endesa hace historia en Europa con sus plantas solares de Extremadura. Las cinco plantas solares de Endesa de Extremadura se han convertido en las primeras renovables de Europa en recibir la certificación de Envision; el mayor reconocimiento internacional a la sostenibilidad.

El presidente de Mercadona, Juan Roig
JUAN ROIG▲

Presidente de Mercadona

El Roig Arena prueba su auditorio con un evento con 2.000 personas. El Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha superado una nueva prueba operativa, en este caso de su auditorio con un evento al que han asistido 2.000 personas, el máximo aforo.

Aburto ve inviable en España un modelo de vivienda como el de Viena por la polarización
JUAN MARÍA ABURTO

Alcalde de Bilbao

El supremacismo del PNV, aliado del «progresista» PSOE. Aburto, que gobierna Bilbao con apoyo del PSOE, no esconde su supremacismo y afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en una del sur del Estado» en las fiestas mayores, dando a entender que son los de «abajo» los que causan problemas.

