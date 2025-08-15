Las caras de la noticia: 15 de agosto de 2025

José D. Bogas Gálvez Endesa

JOSÉ D. BOGAS GÁLVEZ▲

Endesa hace historia en Europa con sus plantas solares de Extremadura. Las cinco plantas solares de Endesa de Extremadura se han convertido en las primeras renovables de Europa en recibir la certificación de Envision; el mayor reconocimiento internacional a la sostenibilidad.

El presidente de Mercadona, Juan Roig Rober Solsona Europa Press

JUAN ROIG▲

El Roig Arena prueba su auditorio con un evento con 2.000 personas. El Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha superado una nueva prueba operativa, en este caso de su auditorio con un evento al que han asistido 2.000 personas, el máximo aforo.

Aburto ve inviable en España un modelo de vivienda como el de Viena por la polarización Olatz Castrillo Agencia EFE

JUAN MARÍA ABURTO▼

El supremacismo del PNV, aliado del «progresista» PSOE. Aburto, que gobierna Bilbao con apoyo del PSOE, no esconde su supremacismo y afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en una del sur del Estado» en las fiestas mayores, dando a entender que son los de «abajo» los que causan problemas.